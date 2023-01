AirPods se nenabíjí: 5 tipů, které vám s tímto problémem pomohou

AirPods 3 vs AirPods 2

Ještě předtím, než se vrhnete do nějakých složitějších úkonů, tak prvně AirPody z nabíjecího pouzdra vyjměte, a poté je vložte zpátky. Zkuste při tom sluchátkům klidně trochu pomoci – zatlačte na ně a sledujte, zdali náhodou nezačne LED pouzdra reagovat. Případně můžete také zkusit sluchátka vložit do pouzdra postupně, čímž případně zjistíte, zdali je problém jen u jednoho sluchátka, anebo u obou. Je důležité, aby se AirPody v pouzdru dotýkali jeho spodní části, jinak se nabíjet nebudou.

Jak jsem zmínil na předchozí stránce, tak pro nabíjení AirPodů je nutné, aby byly v pouzdru zasunuty kompletně. Právě na jejich spodní části se totiž nachází styčná plocha, skrze kterou k nabíjení dochází – můžete si to ověřit tak, že se podíváte na konec nožičky AirPodu, kde najdete stříbrný prstenec. Přesně tento prstenec se musí dotýkat kontaktních bodů uvnitř pouzdra. V případě, že jsou tyto kontaktní body sluchátek zašpiněné, tak nemusí poskytovat dostatečný kontakt a nebudou se nabíjet. Vyzkoušejte tedy styčné plochy očistit, a to například Apple hadříkem, klidně v kombinaci s isopropylalkoholem.

Vyčistěte pouzdro

Kromě toho, že pro započetí nabíjení musí být čisté AirPody, tak musí být čisté také jejich pouzdro. Osobně se mi stalo, že se mi přestalo nabíjet jedno sluchátko, a to z toho důvodu, jelikož mi dovnitř otvoru pouzdra zapadl nepořádek, který bránil kontaktu. Podívejte se tedy do obou otvorů a zkontrolujte, že jsou zcela čisté. V tomto případě mi pomohla ušní vatová tyčinka namočená v isopropylalkoholu. Zároveň zkontrolujte, že je čistý také Lightning konektor, do kterého musí jít kabel zasunout bez sebemenších problémů a opět až na doraz.