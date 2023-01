Netflix představil „novou“ aplikaci pro iPhony, je naprosto skvělá

Pokud rádi sledujete přes iPhone obsah ze streamovací služby Netflix, zbystřete. Tento gigant totiž uvolnil pro iOS novou verzi své aplikace, která je nyní pro uživatele designově, ale i z hlediska ovladatelnosti výrazně přívětivější než její předešlá verze. S trochou nadsázky by se skoro až chtělo říci, že se Netflix opět snaží uživatelům zalíbit.

Obecně se dá říci, že jestli je v něčem Netflix vyjma obsahu silný, jsou to právě jeho aplikace pro sledování obsahu, které jsou mnoha uživateli vnímány jakožto ty nejlepší, které lze mezi streamovacími službami najít. Netflix se nicméně nyní rozhodl, že jeho iOS aplikace není pořád na vrcholu a proto světu představil její novou podobu, která nabízí výrazně modernější design, ale třeba i takové detaily jako pohyb karty filmu či seriálu po displeji podle akcelerometru iPhonu a tak podobně. Z hlediska využitelnosti lze zase vyzdvihnout snadné přepínání mezi uživatelskými profily či pokročilé zobrazování doporučeného obsahu podle daného uživatelského profilu. V době psaní tohoto článku nicméně bohužel zatím minimálně u nás v redakci aktualizace k dispozici nebyla, takže jediný ucelenější pohled, který jsme vám schopni nabídnout, je video níže. Aktualizace by nicméně měla být rozšiřována ve vlnách v horizontu dnů.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023