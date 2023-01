Na Apple Watch se řítí hned dvě nové fitness výzvy za odznáček!

Pokud jste majiteli Apple Watch, je poměrně pravděpodobné, že vás naplňuje sbírání odznáčků za splněné fitness výzvy a to jak ty standardní, tak i exkluzivní. Druhé jmenované mají však přeci jen něco do sebe, protože pokud je člověk prošvihne, už se k nim zkrátka nevrátí a tím přijde o jedinečnou možnost získat odznáček a nálepky do iMessages. V poslední době však Apple naštěstí s exkluzivními výzvami nešetří a jak se zdá, nemá to v plánu ani do budoucna. Na nadcházející týdny jsou totiž naplánované hned dvě, které jsme coby Středoevropané schopni využít. A kdybyste se náhodou nacházeli v Číně či východní Asii, užijete si dokonce hned tři výzvy.

První výzva odstartuje konkrétně 1. února s tím, že se bude jednat jako v minulosti o Unity Challenge – tedy výzvu k oslavám měsíce černošské kultury. Tuto věc si Apple připomíná sice teprve poslední dva roky, zato však poměrně velkolepě, jelikož kromě fitness výzvy nabízí i limitovanou edici řemínků pro Apple Watch spolu s Apple Watch se „speciálně“ gravírovaným spodkem. Ke splnění této výzvy bude třeba uzavřít kroužek pohybu po sedm dní po sobě kdykoliv v únoru.

Co se týče druhé fitness výzvy, ta je naplánovaná na 14. únor, takže je všem asi jasné, že se bude jednat o výzvu valentýnskou. Apple jí nicméně pojímá spíše jako výzvu k oslavám měsíce srdce, který má upozornit na nejrůznější srdeční choroby a tak podobně. Ke splnění této výzvy bude stačit jen to, abyste 14. února uzavřeli kroužek cvičení, což je brnkačka i při nižší zátěži. Přeci jen, po aktivaci monitoringu cvičení stačí většině jablíčkářů k uzavření i krátká procházka. Pokud vás pak zajímá výzva pro Čínu a východní Asii, ta se točí kolem oslav čínského nového roku s tím, že proběhne od 22. ledna do 5. února a bude spočívat v odcvičení alespoň dvacetiminutového cvičení v tomto období, což je naprostá brnkačka.