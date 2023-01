Alza začala nabízet nové Macy mini M2 (Pro) a MacBooky Pro M2 Pro a Max

Oslovily vás včera představené novinky z dílny Applu? Upřímně bychom se docela divili, kdyby ne. Jak nové Macy mini, tak i MacBooky Pro totiž stojí rozhodně za to a to jak z hlediska výkonu a obecně výbavy, tak i z hlediska ceny. Pokud máte tedy už nyní jasno v tom, že do některé z novinek půjdete, určitě vás potěší, že je již zalistovala tuzemská Alza a díky tomu si je tedy u ní můžete pohodlně předobjednat a zajistit si tak to, že se k nim dostanete mezi prvními v České republice. K dispozici jsou všechny představené modely a to samozřejmě za ceny, které u nich nastavil oficiálně Apple pro Českou republiku.

