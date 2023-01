Gurman: Apple brzy představí nový velký HomePod, toto nabídne

Fanoušci chytrých reproduktorů HomePod si již brzy podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana přijdou na své. Jeho zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu totiž přišly před pár hodinami s tvrzením, že je poměrně brzy naplánováno odhalení nového velkého HomePodu, který byl v březnu 2021 zaříznut kvůli nízkým prodejům. Právě těm se má však nová generace tohoto zařízení postavit.

Z informací, které se Gurmanovy podařily zjistit, vyplývá, že nová generace velkého HomePodu má výrazně vycházet ze své předlohy s tím, že jediným výraznějším designovým upgradem má být horní dotyková plocha, která bude pravděpodobně víceméně stejná jako u HomePodů mini. O výkon zařízení se má nově starat čip Apple S8 používaný v nejnovějších Apple Watch s tím, že upgradem měl projít i zvukový systém, díky čemuž by tak měla novinka hrát lépe. Co je však možná nejdůležitější, je to, že má Apple u nového HomePodu naplánováno nastavení daleko agresivnější ceny než tomu bylo u první generace, díky čemuž by si tak měl vést v prodejích mnohem lépe. Kdy přesně novinka dorazí sice nelze z informace „poměrně brzy“ vyčíst, nicméně vzhledem k tomu, že první generace tohoto produktu byla světu představena na WWDC, nebylo by překvapivé, kdyby se tak stalo i letos. Ale kdo ví, třeba se představení dočkáme již dnes.