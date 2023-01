Jak skrýt aplikaci na iPhone: 5 tipů, které se můžou hodit

Aplikace se mohou mimo jiné zobrazovat také v návrzích, které se zobrazují v rámci Spotlightu, a to konkrétně v kategorii Návrhy Siri. Tyto návrhy z aplikací se každopádně mohou zobrazovat i na jiných místech. Pokud byste chtěli nastavit, aby se některá aplikace v těchto návrzích vůbec nezobrazovala, tak stačí, abyste přešli do Nastavení → Siri a hledání, kde pak sjeďte níže k seznamu aplikací a rozklikněte tu, u které chcete předvolby zobrazování změnit. Pak už jen stačí, abyste podle potřeby deaktivovali jednotlivé možnosti.

Skrytí nákupů aplikací

Jestliže používáte rodinné sdílení, tak určitě víte o tom, že v něm můžete sdílet aplikace. To znamená, že pokud jeden účastník rodinného sdílení koupí nějakou aplikaci, tak další účastníci už ji znova kupovat nemusí. Zároveň účastníci rodiny mohou navzájem vidět veškerou historii nákupů aplikací, takže pokud jste stáhli nějakou aplikaci, za kterou se stydíte, tak by vás mohlo zajímat, jak tento nákup skrýt. Nejedná se o nic složitého, stačí přejít do aplikace App Store, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu. Pak přejděte do sekce Koupené, otevřete Moje nákupy a po nákupu, který chcete skrýt, přejeďte prstem zprava doleva. Nakonec nezapomeňte stisknout Hotovo vpravo nahoře.