Sony má údajně chystat na následující dny veřejnou betu. A co má přinést? Dle informací má přidat úplnou integraci Discordu a možnost streamovat hry z PS5 za pomoci cloudu. Funkce bude ale dostupná pouze předplatitelům PlayStation Plus Premium. Ostrá verze aktualizace by měla dorazit v březnu.