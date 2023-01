The Walking Dead 2023: Daryl Dixon a další spinoffy oblíbeného seriálu již letos

Fenomenální seriál The Walking Dead bude pokračovat i v roce 2023, přestože to možná po konci poslední série vypadalo tak, že na příběhy hlavních protagonistů již navázáno nebude. AMC stojící za tímto seriálem totiž oznámilo spinoff série, kterými bude celé universum The Walking Dead rozšiřovat a které má v plánu od letoška vypouštět na televizní obrazovky. Těšit se konkrétně můžeme na spinoffy:

The Walking Dead: Rick and Michonne

The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Fear

The Walking Dead: Dead City

Níže v galerii naleznete plakáty, které na jednotlivé spinoffy lákají. Tak co, těšíte se?