Podívejte se na oficiální fotografie ze seriálu The Last of Us

The Last of US přichází na HBO Max. Už v pondělí se na HBO Max objeví jeden z nejočekávanějších seriálů současnosti The Last of US, který má předlohu ve stejnojmenné hře, jenž má aktuálně dva díly a stala se jednou z nejpopulárnějších her na PS4 a PS5. Abychom se na uvedení seriálu navnadili, máme možnost se podívat na oficiální fotografie ze seriálu v následující galerii. Pod galerií je k dispozici také oficiální trailer The Last of Us. Pokud se tedy stejně jako my už nemůžete dočkat pondělí, pak vám alespoň na pár minut může zkrátit čekání právě následující galerie.