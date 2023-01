Apple znovu odsunul představení nových MacBooků Pro

Pokud čekáte na představení nové generace 14“ a 16“ MacBooků Pro, máme pro vás špatnou zprávu. Přestože se o těchto strojích poměrně intenzivně mluví již dobrého půl roku, Apple má s jejich uvedením stále problémy, což nyní zapříčinilo další odložení jejich představení. Vyplývá to alespoň z informací portálu DigiTimes.

Zdroje výše zmíněného portálu potvrdily dřívější informace Marka Gurmana z Bloombergu ohledně toho, že ještě donedávna měl Apple v plánu uvést nové MacBooky Pro s čipy M2 Pro a M2 Max na začátku roku 2023. Nyní se však měly objevit komplikace, které uvedení strojů v brzké době znemožňují a které tedy nutí Apple k tomu, aby své plány opět o něco odložil. Jak výrazně musí představení MacBooků Pro odsunout sice není v tuto chvíli jasné, nicméně nebylo by absolutně překvapivé, kdyby se ze začátku roku stala jeho polovina a tedy vývojářská konference WWDC. Právě na té totiž Apple v minulosti představil již relativně dost hardwaru včetně MacBooků a dávalo by proto docela smysl, kdyby tuto akci využil k odhalení pár Maců i letos. Kromě řady Pro by se mohlo jednat konkrétně o Mac Pro osazený čipem M2 Ultra, který je ve vývoji již poměrně dlouhé a který v nabídce Applu nahradí dosavadní verzi s procesorem Intel. Jak se celá situace vyvrbí nicméně ukáže až čas, jelikož je dost dobře možné, že v tuto chvíli ani sám Apple neví, co a jak se v následujících týdnech a měsících z hlediska výroby a vývoje stane.