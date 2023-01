První MacBooky s OLED si budete moci koupit už příští rok

Nestačí vám současné LCD či miniLED displeje MacBooků, které v současnosti nabízí Apple? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Již relativně brzy bychom se totiž měli dočkat příchodu prvních MacBooků s OLED displeji, které jsou v současnosti používány výhradně pro iPhony a Apple Watch. A že bude o co stát.

Že má Apple v plánu dostat OLED displeje na své další produktů využívající v současnosti „jen“ LCD není již pěkných pár let žádným tajemstvím. Doposud se však nejčastěji v souvislosti s tímto úmyslem hovořilo o iPadech, které by měly OLEDy dostat už v příštím roce. Před pár hodinami nicméně přispěchal přední Apple analytik Ming-Chi Kuo s informací, že kromě iPadů má Apple v plánu v příštím roce nasadit OLED i u MacBooků, konkrétně pak u řady Air. Ta by se tak díky tomu dočkala jednak výrazného kroku vpřed z hlediska zobrazovacích schopností, ale taktéž pravděpodobně prodloužení už tak skvělé výdrže baterie v kombinaci s možný zúžením víka. OLED panely jsou totiž oproti LCD ještě o něco užší a lehčí, což jsou ve výsledku hlavní rysy MacBooků Air jako takových.

Ačkoliv Kuo ve své nové zprávě nehovořil o přesném termínu představení, nechal se slyšet, že dle jeho zdrojů by se tak mělo stát v závěru příštího roku. A jelikož kalifornský gigant představoval v minulosti nové iPady a Macy se železnou pravidelností na samostatné Keynote v říjnu či maximálně listopadu, zdá se v tuto chvíli poměrně pravděpodobné, že příští rok tuto tradici opět zopakuje a v jeho závěru ukáže světu u iPadů a MacBooků právě přechod na OLED.