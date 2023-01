Jablíčkáři kamenují Apple, nejnovějším updatem zlikvidoval klíčovou aplikaci na Apple TV

Ne každá aktualizace systému či aplikace se Applu vydaří na jedničku. Skvělým příkladem je je třeba nedávno „vylepšená“ nativní aplikace TV, která zejména uživatele Apple TV nenechává v poslední době chladnými, ba právě naopak. Na Apple se totiž valí ze všech stran kritika kvůli tomu, že aplikaci TV zejména v tvOS 16.2 učinil mnohem hůře využitelnou.

Pokud aplikaci TV využíváte či jste jí v minulosti využívali, určitě víte, že jí lze používat nejen ke sledování originálního obsahu z Apple TV+ a zakoupeného obsahu z iTunes Store, ale taktéž ke sledování Netflixu, HBO Max a tak podobně, potvrdíte-li integraci obsahu z těchto služeb do aplikace. Díky tomu tak má uživatel všechen svůj oblíbený obsah k dispozici na jednom místě a jednoduše mezi ním může procházet, respektive mohl do posledního updatu 16.2. V tom totiž přidal Apple do aplikace Apple TV na všech platformách do sekce Přehrát upoutávková videa na novinky ze Apple TV+, které se však jednak automaticky spouští, jednak jsou dost rušivé a velké, jednak se některým uživatelům zapínají se zvukem a hlavně je nejde jakkoliv zakázat, aby se nezobrazovaly. Uživatel tedy musí v případě, že chce svůj oblíbený obsah sledovat, zbytečně scrollovat dolů a přeskakovat tak obsah, který nechce vůbec vidět. Možná nejvíce zarážející na celé věci je pak to, že si právě na tento typ propagace chystaných pořadů stěžovali uživatelů už během beta testování, ale Apple vše evidentně bez větších problémů přehlédl a rozhodl se, že i přes kritiku tento prvek nastaví. Nyní se však ukazuje, že si tím zadělal na solidní nepříjemnosti.