Tisková zpráva:Dva nejpopulárnější Bluetooth reproduktory jsou nyní k dostání v novém ekologické provedení. JBL nyní rozšiřuje portfolio eco-friendly produktů o dva z nejoblíbenějších přenosných Bluetooth reproduktorů JBL Go 3 Eco a JBL Clip 4 Eco. Ty nabízejí stále stejně kvalitní zvuk JBL Pro Sound, který je nově doplněn inovativním ekologičtějším designem. Tyto produkty tak rozšiřují nabídku Eco-Edition.

Samozřejmě hlavní změna spočívá v použití ekologických materiálů. Produkty z portfolia Eco-Edition se konkrétně spoléhají na 90% PCR (recyklovaný) plast, který zajišťuje mechanickou konstrukci produktu, a 100% recyklovanou látku chránící mřížku reproduktoru. Tyto novinky budou samozřejmě také k dispozici v kombinaci s ekologickým balením z papíru s certifikací FSC a biologicky odbouratelným sójovým inkoustem. JBL tak dává světu jasnou zprávu a pomalu se loučí s plasty, které představují zbytečnou zátěž pro životní prostředí.

Reproduktor JBL Go 3 Eco je skvělým parťákem na cesty, jelikož jej hravě schováte například do kapsy. Jedná se tedy o zcela nový, ultra-přenosný reproduktor v nabídce JBL Eco-Edition produktů. Do akce je připraven doslova za každé situace. Stačí jej zapnout a můžete se pustit do poslechu vaší oblíbené muziky. Tento kompaktní reproduktor konkrétně nabízí až 5hodinovou výdrž baterie na jedno nabití a kvalitní zvuk JBL Pro Sound s výraznými basy. S sebou si jej můžete vzít doslova kamkoliv. Ať už se chystáte do parku či na pláž, rozhodně oceníte odolnost vůči prachu a vodě dle krytí IP67. JBL Go 3 Eco se dokáže postarat o nálož kvalitní muziky ať už jste kdekoliv.

Dalším reproduktorem je JBL Clip 4 Eco. Tento model nabízí prvotřídní kvalitu zvuku ukrytou v praktickém kompaktním těle, což navíc skvěle doplňuje výdrž baterie dosahující až 10 hodin. Zároveň se jedná o perfektní model (nejen) na cesty. Díky integrované karabině si jej totiž můžete vzít kamkoliv vás jen napadne. Stačí jej totiž pouze přicvaknout například k batohu nebo jízdnímu kolu a můžete rázem vyrazit na cesty. Nouzi o muziku však rozhodně mít nebudete.

K těmto novým dvěma přírůstkům do portfolia eko-friendly reproduktorů JBL se navíc vyjádřil i Dave Rogers, samotný prezident lifestyle divize firmy HARMAN. Podle jeho slov jsou tyto modely JBL Go 3 Eco a Clip 4 Eco navrženy speciálně s důrazem na uživatele a životní prostředí. Přestože si zachovávají svůj nekompromisní zvuk JBL Pro Sound, tak i přesto dbají na ekologii, což jasně potvrzuje změna materiálů a zmiňované eko balení.

Reproduktory JBL Go 3 Eco a JBL Clip 4 Eco budou k dostání v hned několika barvách. Na trh zamíří modely v lesní zelené, oceánové modré a zamračené bílé, přičemž na trh by měly vstoupit symbolicky při příležitosti Dne Země, respektive 22. dubna 2023. K dostání budou za 49,95 $, respektive za 79,95 $ na oficiálním e-shopu a u autorizovaných prodejců. Pojďme si proto ještě v rychlosti shrnout hlavní přednosti těchto modelů.

JBL Go 3 Eco a JBL Clip 4 Eco:

odolnost vůči prachu a vodě dle IP67

Bluetooth 5.1

nabíjení skrze USB-C

ekologické balení využívající papír s FSC certifikací a sójový inkoust

90% PCR plast pro mechanickou konstrukci a 100% recyklovaná látka jako potah mřížky reproduktoru

Produkty zakoupíte na JBL.cz nebo u všech autorizovaných prodejců