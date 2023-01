IMAX ENHANCED: Špičkový zvuk z IMAX si letos vychutnáme na Disney+

Pokud používáte streamovací platformu Disney+, pak vám jistě neuniklo, že její součástí jsou také filmy natočené pro kina IMAX, kterým patří dokonce vlastní sekce. Tyto filmy zaručují v podstatě to nejlepší, co dnes je možné na streamovacích platformách vidět v oblasti kvality videa a nově také kvality audia. IMAX filmy nabízí rozlišení 4K s technologií Dolby Vision. Filmy je pak možné sledovat také v poměru stran, ve kterém jsou vysílány v IMAX kinech, tedy 1.90:1 a u vybraných scén se pak obraz zvětší o 26 %.

Pokud máte doma kvalitní televizor a chcete vidět, co umí, pak je právě sledování filmů ze sekce IMAX na Disney+ velmi zajímavou možností, jak ověřit, co váš televizor skutečně zvládá. Pánové a dámy z Disney+ a IMAX se však rozhodli, že nám letos dají ještě něco navíc a přinesou certifikovaný zvuk IMAX Enhanced DTS, který by měl být tím nejlepším, co dnes streamovací platformy nabízí. Zvuk má obrovský dynamický rozsah a pokud máte domácí kino, pak vás čeká jedinečný zážitek. Je však potřeba myslet na to, že je potřeba mít zařízení, které má certifikaci IMAX Enhanced, jenž bude tento zvuk vyžadovat. Jedná se například o některé televizory Hisense, Sony nebo zeislovače JBL, Marantz a Denon, ale i množství dalších zařízení. Kdy přesně, se zvuku dočkáme zatím Disney+ neprozradilo, bude to však v letošním roce.

