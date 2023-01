Sony oficiálně: PlayStation 5 je konečně skladem

Když Sony před více než dvěma roky začalo oficiálně prodávat svou novou konzoli PlayStation 5, jen stěží by zřejmě kohokoliv napadlo, že se bude jednat po dobu následujících dvou let o natolik nedostatkové zboží, že na něj bude čekací doba několik měsíců či si jej bude možné koupit jen s pořádnou přirážkou od překupníků. Osud tomu tak však chtěl a přestože se Sony dlouhodobě snažilo dostupnost zlepšit, ne a ne se mu to podařit. To se ale nyní konečně mění.

Na veletrhu CES, který v posledních dnech probíhal jako již tradičně v Las Vegas, nemůže samozřejmě chybět ani Sony. A právě svou účast využil tento japonský gigant k tomu, aby fanoušky svých konzolí potěšil slovy, že dodávky konzolí PlayStation 5 se díky extrémnímu zlepšení dodavatelského řetězce podařily zlepšit natolik, že čekací doby v řádu týdnů či měsíců už jsou minulostí. „Každý, kdo chce PS5, se jej nyní dočká v řádu dnů,“ nechali se konkrétně slyšet zástupci Sony s tím, že poptávka po konzoli je i nadále naprosto extrémní a předčila veškerá očekávání. Pokud si tedy brousíte na PS5 zuby i vy a odrazovala vás dlouhá čekací doba, nyní je konečně vše u konce.

PlayStation 5 si můžete koupit například zde