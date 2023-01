Novoroční výprodej na iStores je tu! Ušetřete díky němu na Apple produktech tisíce korun

Komerční sdělení: Start nového roku je pro leckoho poměrně těžkou záležitostí. Není proto od věci si jej zpříjemnit všemi dostupnými prostředky v čele s nejrůznějšími slevovými akcemi, díky kterým se lze dostat k jinak drahým produktům o poznání levněji. Přesně to si lze nyní užít u v rámci novoročního výprodeje u iStores.cz, který srazil ceny mnoha Apple produktů o tisíce korun.

Fanoušky Maců potěší zcela určitě fakt, že právě vybrané Macy ve výprodeji zlevnily o parádních 10 % s tím, že o desetinu je levnější i příslušenství k nim. Pěkná sleva padla ale třeba i na iPady, které jsou nyní zlevněné o příjemných 7 % s tím, že příslušenství k nim je levnější rovněž o 10 %. Zapomenuto nebylo ale ani na Apple Watch, které cenově spadly o 7 % a to dokonce i u nejnovějších modelů včetně verze Ultra. Nízké ceny starších modelových řad iPhonů jsou pak už u iStores.cz víceméně samozřejmostí, stejně jako trvale nízké ceny u AirPods. Co však samozřejmostí rozhodně není, je sleva 30 % na MagSafe nabíječku iStores by Epico či sleva 30 % na obaly na iPhone 12 a 13. Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat a pokud si tedy chcete nějaké to „jablíčko“ či příslušenství k němu dopřát, do nabídky iStores se rozhodně vyplatí mrknout.

