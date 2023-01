Jak zrychlit Face ID na iPhone

Alternativní vzhled

Face ID umí uložit celkově dva vaše vzhledy, a to jeden hlavní a druhý alternativní. To se hodí například lidem, kteří během dne nějakým způsobem mění svou podobu a mohlo by se stát, že je Face ID nerozpozná. V každém případě tento alternativní vzhled určitě nastavte i kvůli zrychlení odemykání – systém totiž tím pádem bude moci porovnávat dva vzhledy. Pro nastavení stačí, abyste přešli do Nastavení → Face ID a kód, kde níže klepněte na možnost Nastavit alternativní vzhled a projděte průvodcem.