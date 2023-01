WhatsApp začíná bojovat proti cenzuře

Ani v roce 2023 nehodlá WhatsApp patřící do impéria Zuckerbergovy Mety zcela evidentně brzdit z hlediska nasazování novinek. Na oficiálním blogu tohoto komunikátoru se totiž před pár hodinami objevila velmi zajímavá zpráva informující o tom, že WhatsApp do jisté míry spouští boj proti cenzuře a to jak jinak než zavedením novinky, která by v tom měla (uživatelům) pomoci.

WhatsApp oznámil oficiálně konkrétně to, že nově začíná jak u aplikací pro iOS, tak i pro Android podporovat proxy servery, čímž umožní připojit se uživatelům ke komunikátoru i ze zemí, ve kterých je WhatsApp blokován. Proxy servery jsou totiž velmi zjednodušeně řečeno jakousi mezivrstvou mezi uživatelem a internetem, která zajišťuje bezpečnost a soukromí při procházení internetu a která lze tedy využít do jisté míry k jakémusi „prolomení“ cenzurních opatření. To vše přitom dle slov WhatsAppu při zachování end-to-end šifrování i veškeré další bezpečnosti, kterou komunikátor nabízí standardně.

Ačkoliv se může zdát nasazení novinky na první pohled jako naprostá drobnost, opak je pravdou. Zejména v Asii totiž není cenzurování WhatsAppu, popřípadě jeho úplný zákaz ničím výjimečným. Je proto skvělé, že se Meta snaží v tomto směru všemi dostupnými prostředky pomoci uživatelům v tom, aby byla jejich komunikace i nadále bezpečná a vlastně vůbec možná.