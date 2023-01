Ring sizer: Změřte si velikost prstýnku pomocí iPhone

Ať už se chystáte požádat svou drahou o ruku nebo to už máte za sebou a kupujete snubní prstýnky, případně jste žena, která si chce koupit nějaký další šperk, určitě vám přijde vhod následující aplikace. Telefony totiž v dnešní době umí spoustu užitečných věcí a mě začalo čím dál víc bavit objevovat co umí ve spojení skutečných předmětů s aplikacemi. Jednou z takových aplikací je Ring sizer a jak už název napovídá, jde v ní o změření velikosti prstýnku, což bývá většinou oříšek. Pokud nechcete do obchodu, kde mají měřičku a chcete si například objednat prstýnek online, pak přijde vhod právě Ring sizer.

Ten je zcela zdarma a kromě toho, že v něm najdete přepočet velikostí mezi milimetry a různými mírami jako je US/CA, AU/GB, EU/ISO a JP/CN, máte k dispozici také místo, na které stačí na displeji položit váš prstýnek a poté již jen posunout jezdec na displeji tak, aby dokonale zachytil velikost vašeho skutečného prstenu a ukázal vám, jaké jsou jeho rozměry a to ve všech běžně používaných jednotkách ve kterých se měří, včetně milimetrů. V rámci aplikace je možné přepínat jednotky, podívat se na katalogy prstenů a tak dále. Pokud tedy chcete změřit snadno a rychle prsten vaší drahé polovičky, abyste ji mohli objednat další , pak je pro vás Ring sizer jako dělaný.

Ring sizer si můžete zdarma stáhnout přímo zde