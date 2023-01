Google znovu pálí do Applu

Zatímco někteří konkurenti Applu využívají sociální sítě jako nástroj pro boj s ním, jiní pro ně našli využití ve formě prostoru, který jim umožňuje jej na něm veřejně přemlouvat. Přesně to je i příklad Googlu, který se snaží kalifornského giganta dlouhodobě přesvědčit o tom, aby přijal RCS, tedy protokol pro zasílání „zpráv na steroidech“ podporujících mimo jiné fotky, videa a tak podobně a tím iPhony do jisté míry lépe propojil s androidím světem. Do toho se však Applu logicky nechce – vždyť RCS je do jisté míry obdoba iMessages a kdyby tento protokol Apple přijal, svým způsobem by právě iMessages poškodil.

Google continues into 2023 with more RCS ads targeted at Applehttps://t.co/fB6Mst1xXh — Aaron (@aaronp613) January 5, 2023

Google do Androidu již RCS implementoval relativně dávno, přičemž podporu tohoto protokolu již nabízí i celá řada operátorů, díky čemuž je tak využitelnost textových zpráv mezi podporovanými smartphony mnohem vyšší než tomu bylo dříve. Apple se však přijetí dlouhodobě brání, jelikož v tomto upgradu nespatřuje žádný přínos pro jeho uživatele. Ostatně, přesně tímto argumentoval v minulosti i šéf Applu Tim Cook, který se nechal v jednom z rozhovorů slyšet, že od jablíčkářů opravdu neslyší, že by na iPhonech podporu RCS vyžadovali, ba právě naopak. S iMessages si naprostá většina z nich absolutně vystačí a co víc, RCS zprávy v lecčem překonají. Jednak jsou zdarma (nepočítáme-li poplatek za internet) a jednak je lze považovat za jednu z nejbezpečnějších forem textové komunikace. Ani nedávno slova Applu však Google nepřiměly k tomu, aby svůj nátlak neodpískal a ten proto pokračuje i nadále. Přesvědčit se o tom můžete na virálním videu zachycujícím Harmon Corner v Las Vegas, kde si Google zaplatil reklamní plochu, aby mohl veřejně na Apple tlačit. Je nicméně více než pravděpodobné, že ani z tohoto mráčku nezaprší.