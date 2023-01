Celosvětový přechod na USB-C u iPhonů a dalších Apple produktů je nevyhnutelný

Zatímco Evropská unie již stihla přijmout nařízení, které nutí výrobce elektroniky nasadit od podzimu 2024 u jejich produktů jednotný nabíjecí port ve formě USB-C, v dalších částech světa v čele s USA či Indií se o něčem podobném stále ještě debatuje. Leckoho proto napadlo, že by Apple mohl teoreticky vyrábět své produkty ve dvou verzích, které by se od sebe lišily v portu, přičemž příznivci jednoho či druhého typu portu by si pak mohli prostě jen objednat zařízení ze země, ve které se jejich oblíbený port prodává a to dál vesele používat. Tyto teorie však berou pomalu ale jistě za své.

V USA sice stále probíhá poměrně vášnivá debata o tom, zda přijmout či naopak nepřijmout jednotný nabíjecí standard, nicméně ve výše zmíněné Indii je již de facto rozhodnuto a ladí se poslední detaily před hlasováním o přijetí nařízení. Podle nejnovějších informací se nyní tamní zákonodárci baví primárně o tom, zda nařídí nasadit jednotný nabíjecí port všude, či učiní pár výjimek jako například drobná bezdrátová sluchátka a tak podobně, u kterých by bylo nasazení jednotného nabíjecího portu pro výrobce složité. Jakmile se však tyto detaily vyřeší, očekává se velmi rychlý schvalovací proces a tedy jinými slovy další hřebíček do rakve Lightningu. Je totiž jasné, že po přijetí tohoto opatření v lidnaté Indii už je holé sci-fi počítat s tím, že by Apple zkoušel udržet při životě dva typy portů.