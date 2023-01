AirPods Pro 2 skrývají tajný režim přehrávání. Neuhádnete, pro co je určen

Když Apple na konci loňského roku představil AirPods Pro 2, leckdo mu vyčítal, že se tato sluchátka oproti první generaci příliš neposunula. Posunout se výrazně kupředu však možná vůbec záměr Applu nebyl. U AirPods Pro 2 mu totiž šlo podle zdrojů portálu The Information o to, aby se jimi nachystal na příchod něčeho mnohem většího. Řeč je konkrétně o dlouhé roky vyvíjeném headsetu nebo chcete-li chytrých brýlích, které má kalifornský gigant letos představit a které mají být do jisté míry právě na AirPods Pro 2, potažmo novějších AirPods, závislé.

Závislost headsetu na AirPods Pro 2 má být dle zdrojů výše zmíněného portálu zapříčiněna čipem H2, který v nových sluchátkách tepe. Tentýž čip má pak být použit i v headsetu, přičemž zajišťovat má konkrétně přenos zvuku s extrémně nízkou latencí. Právě s důrazem na tuto vlastnost měl být čip H2 primárně vyvíjen, přičemž v současnosti je režim supernízké latence u AirPods Pro 2 deaktivován, jelikož je standardně nevyužitelný. Jakmile však headset vyjde, firmwarovým updatem jej Apple „odemkne“, přičemž se dá očekávat, že představí i další AirPods s H2, která budou s headsetem kompatibilní.

Poměrně zajímavé je to, že headset bude sice disponovat vlastním reproduktorem, nicméně kvůli snaze nabídnout co nejvyšší soukromí při telefonátech má mít Apple u tohoto produktu nativně nastaveno, aby pro audio a videohovory vyžadoval právě AirPods, přičemž je dost dobře možné, že bez sluchátek z headsetu volat nepůjde vůbec. Právě na videohovorech má pak Apple u tohoto produktu stavět primárně, jelikož by rád, aby se z něj stal nástroj pro snadné setkávání lidí v pomyslném metaverse, přestože budou účastníci hovoru rozmístěni kdekoliv po světě. Vyvíjeny mají být nicméně i nejrůznější edukativní aplikace a tak podobně, naopak hry mají hrát u headsetu druhé housle.

Co se týče ovladatelnosti produktu, zdroje potvrdily konkrétně to, že má být vše založeno zejména na gestech rukou a hlasových pokynech pro Siri. Testována ale měla být například i jakási „kouzelnická hůlka“ a „náprstek“ se senzory, které měly být pro určité ovládací úkony vhodnější. Zda Apple jejich vývoj dokončil nicméně v tuto chvíli zdroje neví, stejně jako je nejasné, kdy přesně se headset objeví. Z nedávných zpráv totiž není tak úplně jasné ani to, že se tak stane zcela určitě ještě letos.