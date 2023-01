Takto Apple zajistil u iPhonů 14 Pro výrobu takřka dokonalých displejů

Porodní bolesti u nové elektroniky spojené zejména s nasazováním do té doby nepoužitých řešení nejsou bohužel ničím výjimečným. Ostatně, vzpomenout můžeme třeba na obrovské displeji s OLED displeji iPhonů X, které zobrazovaly pruhy a uživatelům hned po aktivaci „odcházely“, popřípadě s prasakjícími AirPods Pro a tak podobně. Nelze se proto absolutně divit tomu, že je pro Apple klíčové, aby výrobu svých nových produktů dotáhl k dokonalosti a porodní bolesti se u nich tak neobjevily. Právě z tohoto důvodu se proto nebojí svým dodavatelům diktovat, co mají jak přesně dělat.

Přesně k tomu mělo podle zdrojů asijského portálu The Elec dojít ve fabrikách Samsungu, který Applu dodává displeje pro jeho nejnovější iPhony. Před jihokorejským gigantem stál v předešlých měsících důležitý úkol – konkrétně vyrobit displeje s průstřely coby Dynamic Island. Právě děrování displeje má však svá značná rizika, která si uvědomoval i Apple a na Samsung proto tlačil, aby je co nejvíce minimalizoval. Samsung tak měl ze svých původních plánů vytvářet otvory v displeji laserovým řezáním přejít na pokročilejší metodu, u které prakticky nehrozí riziko toho, že jsou otvory vytvořeny s nedostatečnou těsností okrajů, kvůli čemuž by tak mohla mezi jednotlivé vrstvy displeje vniknout vlhkost a tak podobně. Tato metoda je sice z hlediska výroby složitější, nicméně vzhledem k tomu, že ji Samsung zvládá a zároveň jí Apple přímo vyžaduje, neměl výrobce jinou možnost než se Applu podvolit. A těžit bychom z toho měli právě my díky méně poruchovým displejům.