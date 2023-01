Fanouškovský projekt dabingu pro hru Kingdom Come: Deliverance by měl být hotov nejpozději v únoru tohoto roku. Dlouhá práce se tedy blíží ke konci. Ačkoli jde o skromný projekt, uslyšíme hlasy herců jako Jan Přeučil, Ladislav Županič a další. Dabing by mohl dorazit i na konzole. Poslední slovo ovšem bude mít vydavatelství.