Apple Watch dokáží měřit úroveň stresu. A nejen to

Z Apple Watch se stává čím dál tím zajímavější zařízení pro monitoring zdraví. Nový výzkum provedený experty z University of Waterloo v Kanadě odhalil totiž například to, že jsou tyto hodinky schopné měřit dokonce i úroveň stresu uživatele, přičemž velmi dobře si vedou i v jejím předpovídání. Do budoucna bychom se tedy mohli dočkat velmi slušného zkomplexnění těchto hodinek.

Vědcům se podařilo zjistit konkrétně to, že z EKG naměřeného hodinkami lze pomocí speciálně vytvořených algoritmů předpovídat s velmi slušnou přesností to, jak moc se v brzké době projeví na uživateli stres, který by jej mohl určitým způsobem ovládat. Přesnost předpovědí, které mohou pomoci právě v lepším zvládání stresu díky možnosti se na jeho nával připravit, navíc stoupá s přidáním dalších dat v čele s měřeními spánku a tak podobně. Aby však vše fungovalo co možná nejlépe, je potřeba vyvinout algoritmy, které jsou z dat schopné úroveň stresu předpovědět, co možná nejpřesněji, což ještě nějaký čas zabere.Nicméně už jen to, že současný hardware Apple Watch monitoring stresu umožňuje je velkým příslibem do budoucna.