Recenze mikrofonů RODE XCM-50 a XDM-100: Upřímný pohled obyčejného tvůrce podcastů 

Žijeme v době podcastů. Netflix opouští předplatitelé, poslouchat rádiové vysílání už nikoho moc nebaví, televizní kanály dávají samé braky. Lidé si navykli pouštět si audiopořady, protože tak mohou udělat kdykoli, stejně jako si pustit oblíbený seriál ve VOD. Zde ale jen hlasem, takže oči i ruce mohou dělat cokoli jiného – vařit, řídit, usínat. Jak ale podcasty nahrávat? Nespoléhejte se na jednoduchá řešení, protože ta nefungují. Nejlepší cesta je cesta kvality, a to ideálně s RODE po boku.

Jsou tomu dobře čtyři roky, co podcasty nahrávám i já. Nebudu si zde dělat reklamu, abych vás někam směřoval, ale povídání o Applu pořád baví nejen mou maličkost, ale i posluchače. Mou éru odstartoval malý Lightning mikrofon RODE Videomic ME, který jednoduše „píchnete“ do iPhonu nebo iPadu a nahráváte. Na cesty je to fajn, protože v balení najdete i ochranu proti větru, ale je jasné, že malé tělo nemůže podávat takové výsledky.

Různé varianty Rode Videomic rode_mikrofon_videomic_me-l_2 rode_mikrofon_videomic_me-l_1 rode_mikrofon_videomic_me-l_3 rode videomic go II 12 rode videomic go II 11 rode videomic go II 10 rode videomic go II 9 rode videomic go II 13 Vstoupit do galerie

Mohlo za to i to, že kolegové v podcastu pořídili lepší techniku, a tím ta má jasně zaostávala, což prostě nechcete. Ten rozdíl v kvalitě je slyšet a posluchače to štve. Protože je RODE světoznámá společnost vyrábějící audiotechniku, bylo jasné, že sáhnu opět po ní. Volba padla na model RODE NT-USB Mini (cena tohoto řešení je cca 2 600 Kč a koupíte jej například zde). Ve své cenové relaci se asi jedná o to nejlepší, co můžete sehnat, ale je třeba pořád počítat s jinými omezeními. Těmi není kvalita nahrávání, ale spíše samotná konstrukce a USB-A.

RODE to má vymyšlené velice pěkně. Zmíněný mikrofon nabízí jednoduchý magnetický stojan se základnou, kterou můžete odejmout a je zde stativový závit, takže mikrofon připevníte na jakýkoli stativ nebo rameno. Jen jej musíte vlastnit. Je to možná ideální odrazový můstek, který nahradí nahrávání do iPhonů a Macu, protože i když Apple uvádí „mikrofony studiové kvality“, každý asi máme jinou představu o tom, co to studiová kvalita je. Pokud nechcete hned v počátcích své kariéry utrácet, nebudete si chtít koupit další příslušenství, a bylo tomu tak i v mém případě. Abych měl tedy mikrofon v ideální výšce, musel jsem jej povykládat, což není ani praktické, ani líbivé a koneckonců ani moc funkční.

Další level je RODE XCM-50

Nejsem audiofil, nemám hudební sluch a ostatně trpím mírnou hluchotou, při nahrávání zvuku ale nejde o to, jestli se slyším dobře já, ale jestli dobře slyší posluchači. RODE XCM-50 je tak další úrovní mého původního řešení, za které se nemusí stydět opravdu nikdo. V balení už stojan nenajdete, protože ten je nahrazen stolním stativem, který si můžete ideálně polohovat díky flexibilní hlavě, kterou pak jen zaaretujete utažením. Samozřejmě základní naklápění mikrofonu zůstává, stejně jako design, velikost a rozměry, kdy jsou zde změny jen v červených doplňcích. Ostatně červená barva odkazuje na subbrand značky RODE s přídomkem X.

Asi takhle, výrobce u mikrofonu uvádí hodně parametrů a jeho vlastností, které laikovi ale nic neřeknou. Pokud jste profesionálnem, po tomto mikrofonu stejně s největší pravděpodobností nesáhnete. Je to spíše zlatá střední cesta, kterou bych ostatně nyní volil i spíše, než zmíněný NT-USB Mini. Ta technologie se za pár let jasně vyvinula, a zde budete mít jasnou přidanou hodnotu v tom všem, co vám mikrofon nabízí – vysoce detailní a profesionální zvuk s plnou frekvenční odezvou, digitální zpracování signálu (DSP), USB-C s A/D konverzí 24 bit / 48 kHz, atd. Nerozumíte tomu? Je to jedno, stačí když víte, že to funguje. Bez mučení se přiznám, že ani já nemám páru, co to je „zpracování zvuku APHEX, a to pomocí kompresoru, šumové brány, high-pass filtru a efektů Exciter a Big Bottom.“

A to je to oč tu kráčí. Zásadní rozdíl mezi NT-USB Mini a XCM-50 je právě v DSP a zpracovávání zvuku APHEX – to je značka, která spolu s RODE patří do jedné rodiny, a právě nové nové produkty RODE čerpají patentované technologie, jako jsou zmíněné Aural Exciter a Big Bottom.

Pokud se nicméně v problematice orientujete, níže najdete klíčové vlastnosti mikrofonu. Asi se hodí ještě zmínit, že RODE nabízí svůj software UNIFY, který je dle něho určený pro profesionální i začínající streamery a hráče. Umožňuje nezávislé směrování a mixování až čtyř USB mikrofonů či jiných zařízení a až šesti virtuálních zdrojů zvuku. Pokud připojíte dva mikrofony k počítači, velký rozdíl ve zvuku nepoznáte. Zásadní je ale využívání DSP, které je dostupné právě jen a pouze v UNIFY.

Uf uf, asi se odkopu, ale po všech těch GarageBandech a dalších asi třech specializovaných aplikací, jsem nakonec zakotvil u jediné, která vždy 100% funguje, a tou je nativní Diktafon. Je to trapné? Možná že ano, ale nikdy nespadla, záznam průběžně ukládá, takže o něho nepřijdete, i když vám vypnou elektriku nebo dojde baterie a ve výstupu nepoznáte, že se nejedná o nic „lepšího“. Cena mikrofonu RODE XCM-50 je pak přijatelných 4 690 Kč. Pokud chcete rozjet svou audiokariéru, budete prostě nadšení.

Bez UNIFY nemůžete žádný mikrofon RODE X využít naplno, takže je třeba uvažovat s tím, že si jej budete muset osvojit, jinak. NT-USB Mini je kondenzátorový USB mikrofon, XCM-50 je kondenzátorový USB mikrofon speciálně designovaný pro streaming a gaming. XCM-50 tedy není nástupcem ani pokračovatelem NT-USB Mini. Jedná se o mikrofon, který je určen pro jiný druh použití.

Hlavní vlastnosti mikrofonu RODE XCM-50

Prémiový kondenzátorový mikrofon pro vysoce detailní zachycení zvuku

Úzká kardioidní charakteristika

360° otočný držák

USB-C připojení (24 bit / 48 kHz)

Plug and Play instalace

Interní DSP pro pokročilé zpracování hlasu APHEX

Sluchátkový výstup s nulovou latencí a ovládáním úrovně hlasitosti či tlačítkem ztlumení

V balení: stolní stativ, Pop filtr, USB-C / USB-C a prodlužovací sluchátkový kabel 3,5mm TRS Male / Female (3 m)

RODE XCM-50 koupíte například zde

Level 100 je XDM-100

Pokud už ale máte svou kariéru našlápnutou a to řešení, které aktuálně používáte, vám nevyhovuje, je zde další úroveň v podobě modelu RODE XDM-100. Tady už se totiž jedná o špičkový dynamický mikrofon vybavený obvody s nízkošumovým předzesilovačem RODE Revolution Preamp s vysokým ziskem, A/D převodníky s rozlišením 24 bit / 48 kHz – jak uvádí výrobce. Jeho specifikace jasně hovoří, že jej využijí už zejména pokročilejší uživatelé, je navíc méně citlivý na nežádoucí hluk v pozadí, jako je psaní na klávesnici nebo klikání myši. To oceníte zejména pokud mluvíte a do toho si dohledáváte na počítači informace, což je samozřejmě značně rušivé. Je to dáno použitou kapslí a směrovou charakteristikou. XDM-100 je klasická dynamika a musíte do něho mluvit zblízka, čili mít mikrofon „na hubě,“ jinak nebude stát zvuk za moc (do XCM-50 můžete mluvit z větší dálky, ale proto také sejme více ruchů).

Součástí balení je tedy také Pop filtr a odpružený držák PSM1 eliminující nežádoucí nárazy a otřesy. Při každém nahrávání se mi stává, že mi něco upadne z ruky, že kopnu do stolu a vše se samozřejmě přenáší do mikrofonu. Tady na to můžete zapomenout i z toho důvodu, že mikrofon je primárně určen k použití s ramenem. V balení ostatně nemáte žádný stojan ani stativ, takže je třeba s tím počítat, a pokud jej již nemáte, tak jej přikoupit.

Já měl na test RODE PSA1+, který vám poskytne maximální možnou flexibilitu. Nabízí horizontální dosah 940 mm, vertikální 860 mm, nosnost má 1,2 kg, a jeho pružiny jsou dokonale tiché, takže jej můžete polohovat i při mluvení a nikdo nic neuslyší. Opravdu nikdo. V balení pak najdete stolní montážní svorku a stolní vložku se závitem, takže jej uchytíte kamkoli a na jakýkoli typ stolu nebo jako v mém případě parapet. Jen musíte počítat s tím, že to také něco stojí, a to aktuálně kolem třech tisíc Kč (koupit můžete například zde).

Právě XDM-100 není určen k tomu, abyste jej neustále schovávali. Tím, že mikrofon použiji jednou týdně, nemá pro mě smysl mít jej pořád na stole tak, aby se na něho zbytečně prášilo, a tak jej uklízím, k čemuž právě NT-USB Mini slouží dokonale, ostatně protože je RODE XCM-50 stejné konstrukce jen rovnou se stativem, snadno jej vezmete a uklidíte také. U XDM-100 to ale dělat chtít nebudete. Nejen proto, že je celé řešení poměrně těžké, ale díky odpruženému držáku rozměrné, a k tomu je zde případně i to rameno. Toto všechno předurčuje mikrofon ke každodennímu používání. A jak tušíte, pro mě je to zbytečný luxus. Jste-li na tom ale jinak, směle do toho. I zde je samozřejmostí software UNIFY, protože i zde je přítomna technologie DSP. Bez použití aplikace tak pořád máte jen obyčejný mikrofon za zbytečně vysokou cenu. Ta je logicky o něco vyšší, kdy vás RODE XDM-100 vyjde na 7 400 Kč. Tady je ale potřeba zmínit, že XDM-100 i bez UNIFY předčí svým zvukem drtivou většinu konstrukčně stejných USB mikrofonů, a to díky skvělým Revolution Preamps.

Hlavní vlastnosti mikrofonu RODE XDM-100

Prémiová dynamická kapsle pro bohaté a přirozené zachycení zvuku

Vyniká dokonalým potlačením hluku v místnosti

Obvody s nízkošumovým předzesilovačem RODE Revolution Preamp

USB-C připojení (24 bit / 48 kHz)

Plug and Play instalace

Interní DSP pro pokročilé zpracování hlasu APHEX

Sluchátkový výstup s nulovou latencí a ovládáním úrovně hlasitosti či tlačítkem ztlumení

V balení: odpružený držák PSM1, Pop filtr, USB-C / USB-C a prodlužovací sluchátkový kabel 3,5mm TRS Male / Female (3 m)

RODE XDM-100 koupíte například zde

Který tedy vybrat?

Pro koho je XCM-50

Stávající zákazník NT-USB Mini, který ho používá nejenom na běžnou online komunikaci, ale hraje třeba hry, nebo streamuje a chce svému audiu dopřát vyšší level (výměna za XCM-50).

Člověk, který s gamingem a streamingem chce začít a hledá nejlepší řešení v poměru cena/výkon.

Člověk, který potřebuje v online světě rozšířený routing audio signálu, včetně mikrofonního signálu – Unify má k RODE X mikrofonum zdarma.

Pro koho je XDM-100