Jaký bude softwarový jablečný rok 2023 dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 47. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2023 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska software.

Jirka

Protože se Apple v předešlém roce u iOS 16 a dalších nových OS z hlediska novinek poměrně rozvášnil, myslím si, že letošek bude z hlediska nasazování vyloženě nových systémových prvků velmi chudý. Mnohem pravděpodobnější je dle mého zdokonalování stávajících řešení, popřípadě jejich rozšiřování o další možnosti. Spolu s určitou optimalizací funkcí by pak mohla jít ruku v ruce i celková optimalizace systému, která by jej ještě zrychlila, učinila jej stabilnějším a tedy celkově lepším. Jinými slovy, od softwarů pro rok 2023 z dílny Applu čekám do jisté míry to, co jsme dostali od iOS 12 – tedy důraz na stabilitu, bezchybnost a tedy i spokojenost zákazníků. Chyb totiž bylo v posledních měsících zkrátka až až a je naprosto jasné, že pro uživatele bude klíčové na ně spíš zapomenout stabilními a plně funkčními systémy než si vzpomínky na ně připomenout dalšími chybami. A právě tohle všechno je do jisté míry i odpovědí na to, proč v předešlých řádcích hovořím jen a pouze o operačních systémech. Nemyslím si totiž, že při zvolené strategie „stability a plné funkčnosti“ Apple riskne nasadit nějakou zbrusu novou aplikaci, která by nabídla nějaké převratné funkce. Podtrženo, sečteno – softwarový rok 2023 v podání Applu bude dle mého větší nuda než tomu bylo v předešlých letech, ale paradoxně za to budeme rádi.

Roman

Osobně si myslím, že i v příštím roce budeme mít možnost sledovat přizpůsobení iOS a WatchOS novým zařízením, která Apple uvede. Stejně jako letos jsme se dočkali funkcí pro Dynamic island a pro Always-on display nebo například aplikací pro Apple Watch Ultra, bude tento trend následovat i v příštím roce. Novinek, které by přinesly něco zásadního pro majitele starších zařízení bude dle mého poskromnu a bude se jednat spíše o vylepšení stávajících funkcí. iOS 16 přinesl poměrně dost novinek, které je však potřeba ještě uhladit a to bude pro Apple zásadní v iOS 17. Stejně tak to bude u MacOS a WatchOS. Rád bych se dočkal přepracovaného TVos, který je prakticky již dlouhé roky bez jakékoli změny a to navzdory vývoji ovladače nebo samotné Apple TV. Uvidíme, zda se Apple pochlapí a software pro Apple TV přepracuje nebo minimálně vylepší některé funkce, jako je například vyhledávání. Pokud mohu mít pak nějaké přání, tak by to bylo to, aby Apple neexperimentoval a neměnil věci, které po něm nikdo změnit nechce, ale skutečně hlavně vylepšíl a optimalizoval ty, které používáme již dlouhé roky.

Adam

I když se na kopírování funkcí systému díváme povětšinou kriticky, není od věci se někdy někde ideálně inspirovat. Když si pak chcete aktualizovat iOS, máte na půl hodiny odstavený iPhone, protože ten se vám dokola restartuje a ukazuje jen logo společnosti. Jaký bude softwarový rok 2023 v podání Applu samozřejmě nevím, ale vím, jaký by měl být, abych byl spokojený já. MacOS mě nechává chladným, protože v něm si žiji poměrně spokojeně a prakticky nepotřebuji žádné další funkce a možnosti, protože mi prakticky stačí webový prohlížeč. Ale proč jsou aktualizace iOS tak velké, a proč instalace aktualizace trvá tak dlouho, je mi pořád záhadou. Google to v Androidu přitom už vyřešil. V jeho Pixelech se aktualizace nainstaluje na pozadí, a k nasazení nové verze stačí jen restart zařízení. Číslo 2 na mém wish listu je, aby Apple konečně přidal do iOS 17 manažer zvuků. Není zde totiž nikde zobrazeno, jak hlasité máte vyzvánění, jak hlasitá jsou média, reproduktor při volání nebo aplikace a hry. Tohle mě točí dlouhodobě, navíc když víte, jak elegantní je to právě na Androidu. Třetí je pak multitasking. Proč nám Apple pořád nedovolí alespoň na iPhonech Max spustit dvě aplikace na displeji? Ušetřil by mi tím skutečně množství klepání do displeje. Protože ale naděje umírá poslední, tak doufám, že se jednou skutečně dočkám. Tyto tři body by mi ke štěstí opravdu stačily. Samozřejmě se ale obává toho, že Apple přijde s množstvím zbytečností, které člověk nijak nevyužije a jen ho matou, ostatně stejně, jako tak dělá s každou verzí iOS za poslední léta.

Jan

Je opravdu těžké předvídat, co si na nás Apple po stránce operačních systému přichystá. Jelikož se ale často poohlížím po různých uživatelských konceptech, lze snadno vydedukovat, co by lidé chtěli. Co se iOS týče, rozhodně by byla zajímavá funkce Split Screen. Těžko ale říct, jak by fungovala na menších iPhonech typu SE 2, 3 či iPhone 8. Taktéž by leckdo zřejmě ocenil možnost některé aplikace zkrátka a dobře uzamknout a umožnit vstup do nich pouze po autentifikaci. Co si ale přeje každý z nás? Rozhodně větší šetrnost k baterii. V poslední době totiž téměř každá aktualizace srazí výdrž baterie o několik bodů dolů (pokud měříte v Geekbench 4). Ve velkém bych si ale přál výraznější designové novinky ve watchOS 10. Půjde o „kulatý“ ročník a myslím si, že by si tento OS zasloužil rozhodně větší péči. Samozřejmě, watchOS momentálně vypadá dobře. Ale položte si otázku. Neokoukal se vám už trošku?

Amaya

Co přinese Apple po softwarové stránce v roce 2023? Letošní rok nebyl v tomto směru na novinky vyloženě chudý, ve hře je tedy možnost, že se firma tentokrát vydá spíše cestou minimálních novinek a vylepšování stávajících funkcí. Těžko odhadnout, co Apple nakonec realizuje. Dočkat bychom se mohli například výraznějších změn a nových funkcí v rámci operačního systému macOS, dost možná i se zásadnějšími změnami, co se týče vzhledu uživatelského rozhraní. A jaký by měl být jablečný softwarový rok podle mých představ? V iOS 16 i iPadOS 16 bych uvítala ještě větší možnosti personalizace a přizpůsobení. Mezi přání, která se z pochopitelných důvodů nejspíše nesplní, ale která si neodpustím zmínit, patří možnost přepínání mezi více uživateli v rámci operačního systému iPadOS. Ruku na srdce – který z majitelů „rodinných“ iPadů, využívaných více členy domácnosti najednou, na toto nikdy nepomyslel? Zejména iPhonům s většími displeji by slušelo více funkcí a možností multitaskingu, ve watchOS by mohlo dojít k obohacení zdravotních a fitness funkcí. Sběratelé odznáčků a „zavírači kroužků“ by zase jistě ocenili funkci, v jejímž rámci by bylo možné v případě nemoci či dovolené pozastavit plnění cílů a vyhodnocování aktivity.

Pavel

Softwarový jablečný rok 2022 byl dle mého názoru skutečně vydařený, byť tedy nedošlo k bůhvíjak velkým změnám. A osobně bych byl rád, kdyby se ve stejném duchu nesl i rok 2023. Letos jsem měl totiž u nových systémů konečně pocit, že byly skutečně otestované, a že se nejednalo o nedodělky, které by Apple látal několik dalších měsíců po vydání. Ano, porodní bolesti se samozřejmě objevily, hlavně ve spojení iPhonů 14 (Pro) a iOS 16, ty ale kalifornský gigant bleskurychle vyřešil. Rozhodně mi tedy nevadí, když jablečná společnost představí nové systémy, které nemají plno nových funkcí – těch je k dispozici i nyní až až. Mnohem více v posledních letech ocením, když je systém zkrátka odladěný a funkční a opět zmíním, že by bylo fajn, kdyby Apple vydával nové verze systémů co dva roky, čehož se ale rozhodně nedočkáme a je to mé nesplnitelné přání. Primárně bych ale v roce 2023 konečně chtěl vidět další a pořádné softwarové vylepšení iPadů. Letošní příchod Stage Manager je perfektní novinkou, rozhodně by ale bylo fajn, kdyby Apple konečně na svých tabletech zpřístupnil možnost využívání systému macOS… a pokud to nikdy neudělá, což sám uvedl, tak aby iPadOS ještě o mnoho více rozšířil pro multitasking a všeobecné profesionální používání, díky čemuž by ho mohlo vyměnit za počítač či Mac ještě více lidí. Už nyní je iPad schopný, což jsem si potvrdil z vlastní zkušenosti, rozhodně by si ale zasloužil víc, a to především z toho důvodu, jelikož vrcholné řady disponují čipy M-series a jejich výkon je zcela nevyužitý a nevyužitelný. Nezlobil bych se tedy, kdyby se v roce 2023 zaměřil Apple hlavně na iPad, potažmo iPadOS, a další systémy nechal jen tak plynout – v těch mi totiž nic neschází.

Vratislav

Je otázkou, jakých softwarových změn se dočkáme v roce 2023. Samozřejmě takto dopředu je těžké cokoliv odhadnout, jelikož se kolem softwarových změn netočí ani moc věrohodných úniků či spekulací. Co bych ale osobně uvítal, tak aby Apple konečně vychytal některé známé chyby, především tedy v macOS. Na druhou stranu musím uznat, že současné systémy fungují vcelku dobře a spolehlivě. Jak už ale bylo zmíněno, větší péči si rozhodně zaslouží zejména dva zástupci. Na prvním místě bych rád zmínil iPadOS, který představuje neuvěřitelnou limitaci pro snad celý segment jablečných tabletů. Ty se sice vyznačují dechberoucím výkonem, jenže jej kvůli softwaru nedokážou využít, což mi upřímně přijde jako obrovitánská škoda. Nějaké změny by rozhodně nebyly na škodu ani ve watchOS, ale v tomto případě bych raději uvítal, kdyby Apple postupoval s maximální opatrností.