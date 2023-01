Jak zrychlit iPhone

Vstup do nového roku je ideální příležitostí pro zrychlení vašeho iPhonu. Ve skutečnosti se totiž ani nejedná o vůbec nic složitého – stačí vám pouhých pár operací a můžete si parádně přilepšit. V tomto článku si proto společně posvítíme na to, jak na to, co k tomu potřebujete a na co se musíte soustředit. Jednoduše si s tím však poradí každý.

Vypněte automatické aktualizace

Aktualizace na pozadí jsou perfektní funkcí, díky které se nemusíte prakticky vůbec o nic starat – vše proběhne za vás, aniž byste museli cokoliv řešit. Na druhou stranu pravda je, že v určitých případech může tato funkce mít i negativní vliv na rychlost vašeho telefonu Apple iPhone. Pokud chcete svůj jablečný smartphone zrychlit, můžete veškeré aktualizace na pozadí vypnout – příjemným bonusem bude i delší výdrž baterie. Aktualizaci aplikací na pozadí vypnete v Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí, kde po klepnutí na položku Aktualizace na pozadí klepnete na Vypnout.

Vypněte aktualizace aplikací na pozadí

Stejně je tomu i v případě aktualizací aplikací na pozadí, které jsou stejně tak skvělou vychytávkou, díky niž se nemusíte opět o nic starat. Bohužel ale platí to samé – automatické aktualizace vašich appek mohou mít přímý dopad na zpomalení vašeho jablíčka. Pokud chcete naopak váš iPhone nakopnout, rozhodně neuděláte špatně, pokud tuto funkci deaktivujete. V takovém případě je ale nutné čas od času provést aktualizace, a to jak z bezpečnostních, tak i výkonnostních důvodů. Na svém iPhonu spusťte Nastavení, kde klepnete na panel se svým jménem. Zde klepněte na iTunes a App Store. Najděte kolonku Aktualizace aplikací a tlačítko přepněte do pozice Vypnuto.

Průhlednost a pohyby

Ke zrychlení vašeho iPhonu může značně přispět také snížení průhlednosti a omezení pohybů uživatelského rozhraní. Pro snížení průhlednosti klepněte na Nastavení -> Zpřístupnění -> Displej a velikost textu, kde aktivujete možnost Snížit průhlednost. Pohyby uživatelského rozhraní můžete omezit v Nastavení -> Zpřístupnění -> Omezit pohyb, kde aktivujete možnost Omezit pohyb.

Pročistěte úložiště

Vnitřním úklidem iPhonu můžete také přispět k jeho rychlejšímu chodu. Nejjednodušší možností je promazání starých aplikací. V takovém případe vede nejrychlejší cesta přes Nastavení -> Obecné -> Úložiště: iPhone, kde můžete procházet seznam aplikací. Když narazíte na nějakou, kterou chcete smazat, stačí klepnout na řádek s jejím názvem a poté na Smazat aplikaci.