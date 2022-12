Jak namíchat koktejl: Nejlepší aplikace, které vám s tím pomohou

Aplikace Cocktail Flow – Drink Recipes vás krok za krokem srozumitelně provede procesem přípravy nejrůznějších míchaných drinků. Nabízí vám také možnost vytvoření seznamu ingrediencí, které máte doma, součástí aplikace je též funkce vyhledávání a procházení receptů, možnost uložení vybraných návodů do seznamu oblíbených a spoustu dalšího. Aplikace Cocktail Flow – Drink Recipes je k dispozici jak pro iPhone, tak i pro iPad.

Troufáte si posunout svou barmanskou silvestrovskou zkušenost o něco dál? Pak byste měli vyzkoušet aplikaci s názvem Cocktails for Real Bartender. Jak název napovídá, tato appka má ambice udělat z vás téměř profesionálního barmana. Nabízí návody a recepty na bezpočet alkoholických i nealkoholických míchaných nápojů, přičemž návody jsou přehledně rozdělené do kategorií. Cocktails for Real Bartender vám také umožní filtrovat recepty podle nejrůznějších kritérií.