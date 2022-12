Pro operační systém se nabízí nespočet praktických aplikací, které vám dokážou usnadnit váš každodenní život. Největší problém ale mnohdy bývá, že tyto appky musíte prvně vůbec najít, což nemusí být vždy úplně jednoduché. Častokrát se totiž nabízí software, který už tak praktický být nemusí. V tomto článku se proto velice stručně zaměříme na 10 základních aplikací, které by neměly chybět ve vašem Macu. Pojďme tedy rovnou na to.

Rectangle

Apple častokrát čelí nemalé kritice, kterou uživatelé jablečných počítačů směřují na ne úplně dokonalé ovládání oken. Zatímco v konkurenčním systému Windows funguje poměrně praktický a jednoduchý systém přichytávání, v macOS nic takového bohužel nenajdete. Tento neduh naštěstí řeší aplikace Rectangle. Ta je k dostání zcela zdarma a umožní vám si obrazovku rozdělit do několika segmentů a ty obsadit aplikacemi. Zároveň podporuje i klávesové zkratky – jakmile se je naučíte, celý proces se tak nepopsatelně zrychlí.

Aplikaci Rectangle stáhnete zde

The Unarchiver

Komprimované složky jsou prakticky nedílnou součástí našich každodenních životů. Pokud bychom totiž chtěli sdílet více souborů, jakoukoliv cestou, pak je nutné je nějak zabalit pro snazší sdílení. Právě k tomu se používá proces archivace a ony komprimované složky. V případě macOS se nabízí formát ZIP, se kterým dokáže systém pracovat nativně. Co když ale narazíte na stejně tak známý RAR či 7z? Tak v takový okamžik máte zkrátka a prostě smůlu. Nativně nevyřešíte nic. Z tohoto důvodu je na místě nainstalovat praktickou aplikaci The Unarchiver, která vám s otevřením formátu RAR (a dalších) pomůže. The Unarchiver by měl být součástí každého Macu, nikdy totiž nevíte, kdy vám přijde nějaký archiv, který klasicky nebudete schopni otevřít.

Aplikaci The Unarchiver stáhnete zde

Be Focused

Soustředit se na práci či jakoukoliv jinou činnost je v dnešní moderní době složitější než kdykoliv jindy. Denně totiž musíme čelit řadě rušivých faktorů a upřímně není tak těžké na chvíli sklouznout například do světa sociálních sítí. Tento problém je problém hlavně při práci z domova neboli v takzvaném home officu. Naštěstí se nabízí řešení – praktická aplikace Be Focused, s jejíž pomocí si můžete pracovní dobu rozdělit do menších intervalů prokládaných pauzami. To znamená, že se práci budete věnovat v menších intervalech s tím, že mezi nimi budete mít čas na krátkou pauzu v podobě protažení či právě zkontrolování notifikací na iPhonu. Pokud vás tato appka zaujala, můžete se o ní více dozvědět zde.

Aplikaci Be Focused stáhnete zde

IINA

Jako nativní přehrávač multimédií se v macOS nabízí QuickTime. Bohužel pravdou je, že Apple s tímto programem lehce zaspal dobu. Ačkoliv si poradí s přehráváním nejběžnějších formátů, častokrát je i na modernější soubory krátký a s jejich přehráním si jednoduše neporadí. To vše lze řešit prostřednictvím bezplatné aplikace IINA. Jedná se o povedený multimediální přehrávač, který se momentálně řadí mezi ty nejpokročilejší. I přesto si ale zachovává minimalistický design po vzoru QuickTime, jednoduchost a mnoho doplňkových funkcí. Ať už se tedy chystáte si přehrát cokoliv, IINA vám v tom s radostí pomůže. Blíže si o tomto přehrávači můžete přečíst zde.

IINA stáhnete zde

Affinity Photo 2

Čas od času je potřeba pracovat i s grafikou. Pro tyto případy se ale v macOS nenabízí jediná nativní aplikace, kvůli čemuž jsme odkázáni na programy třetích stran. Jako jedno z nejlepších řešení se samozřejmě nabízí Photoshop od firmy Adobe. Jenže ten má poměrně zásadní nedostatek. Software je totiž nejen že placený, ale funguje na bázi předplatného, kdy musíte každý měsíc sypat peníze. Jako podstatně povedenější alternativa se proto nabízí Affinity Photo 2. Tento program zvládne vše co Photoshop, přičemž navíc nabízí perfektní optimalizaci pro jablečné počítače a ještě vás vyjde mnohonásobně levněji.

Fotogalerie #5 Affinity Photo 2 1 Affinity Photo 2 6 Affinity Photo 2 2 Affinity Photo 2 3 Affinity Photo 2 4 Affinity Photo 2 5 Vstoupit do galerie

Affinity Photo 2 je totiž k dostání za jednorázový poplatek – jakmile jednou zaplatíte, můžete software používat už napořád. Tento program můžeme zcela upřímně doporučit. Licence pro macOS vás vyjde na 1070 Kč. Ještě lepší je ale raději sáhnout po balíčku Affinity V2 Universal za 2490 Kč. V takovém případě získáte nejen Affinity Photo 2 pro macOS, ale také pro Windows a iPadOS, stejně tak je součástí balíčku i program Affinity Designer 2 pro práci s vektorovou grafikou a Affinity Publisher 2 jakožto alternativa pro Adobe InDesign. Za 2490 Kč tak získáte 3 parádní aplikace, které můžete používat hned na třech platformách.

Aplikaci Affinity Photo zakoupíte zde

f.lux

Pokud váš Mac používáte i po večerech, pak dost možná víte, že je důležité eliminovat takzvané modré světlo, které může způsobovat případné problémy s nespavostí. Pro tyto účely se ostatně nabízí nativní funkce Night Shift, která dokáže fungovat automaticky – například se soumrakem se aktivuje, s rozbřeskem vrátí barvy do normálu. Nabízí se ale i povedenější alternativa, kterou jsme si v redakci oblíbili o něco více. Řeč je o aplikaci f.lux. Tu jsme už i v našich dřívějších článcích označili za Night Shift na steroidech, jelikož nabízí nespočet skvělých funkcí pro personalizaci. Více informací naleznete v tomto článku zde.

Flux stáhnete zde

iStat Menus

Horní menu bar v operačním systému macOS slouží pro nejrůznější ovládací prvky, které je vhodné mít kdykoliv po ruce. Právě proto zde naleznete ovládání zvuku, Wi-Fi, Bluetooth a mnoho dalších. Menu bar je zároveň skvělým místem, kde se dokonale hodí nesmírně oblíbená aplikace iStat Menus. Tato utilita totiž slouží k tomu, aby vás informovala o nejrůznějších informacích o vašem zařízení. V okamžiku vás tedy dokáže seznámit s teplotami jednotlivých komponentů, počasím, pamětí, sítí a řadou dalších. Sečteno podtrženo, jedná se o doopravdy komplexní nástroj, na který jednoduše nedáme dopustit. Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že se jedná o placený software.

iStat Menus koupíte zde

Remote for Mac

Napadlo vás někdy, že by mohlo být fajn, kdybyste váš Mac mohli ovládat prostřednictvím iPhonu? Pokud ano, pak by vám rozhodně neměla uniknout aplikace Remote for Mac, která řeší přesně tento problém. S pomocí tohoto nástroje můžete jednoduše propojit Mac a iPhone/iPad a mobilní zařízení následně použít de facto jako dálkový ovladač. Kromě kurzoru budete moci ovládat přehrávání multimédií, zapínat jednotlivé aplikace, ovládat systém a mnoho dalších. Jedinou podmínkou je, abyste měli obě zařízení na stejné síti. Zároveň appka funguje i pro jablečné hodinky Apple Watch, které tak lze stejně tak použít pro ovládání Macu. Software vás vyjde na symbolických 99 korun.

Remote for Mac zakoupíte zde

Amphetamine

Aplikace Amphetamine je poměrně praktickou utilitou s jasným cílem. Tento software totiž dokáže zajistit, aby váš Mac nepřešel do režimu spánku. Program se kompletně ovládá prostřednictvím horního menu baru, kde stačí jen vybrat, po jak dlouhou dobu se Mac nesmí uspat a o zbytek se software postará za vás. Nyní tak máte finální jistotu a nemusíte se ničeho obávat.

Aplikaci Amphetamine stáhnete zde

CleanMyMac X

Tento článek si zakončíme nesmírně oblíbenou aplikací CleanMyMac X. O tomto programu jste dost možná už slyšeli – jedná se o povedený software, který vám dokáže pomoct s pročištěním vašeho jablečného počítače. Jeho vývojáři konkrétně slibují, že program dokáže zamést s veškerým balastem a vypořádat se s mailovými přílohami. Zároveň dbá i na zabezpečení, kdy dokáže Mac proskenovat a prohledat, zdali se v něm nenachází malware, případně také zkontrolovat úroveň soukromí aneb jak moc jednotlivé aplikace zasahují do soukromí uživatelů a jaká mají práva.

Software nadále poslouží pro optimalizaci systému a jeho údržbu. Důležitou roli hraje i v případě jednotlivých aplikací. Dokáže se totiž postarat o jejich důslednou odinstalaci, stejně tak jako aktualizování. Pokud byste na vašem Macu navíc měli řadu zbytečných a nepotřebných souborů, o kterých navíc ani nemusíte mít ponětí, pak CleanMyMac X dokáže projet celý disk a ukázat vám nepoužívané, staré či největší položky, případně se také vypořádá s jejich odstraněním a tedy celkovým uvolněním místa. Na druhou stranu je na místě zmínit, že je aplikace placená.

Aplikaci CleanMyMac X stáhnete zde