Jablečné tablety přináší řadu skvělých možností. Dokonale totiž kombinují jednoduchost mobilních telefonů s vysokým výkonem a větší obrazovkou. Abyste ale dokázali plně využít možnosti iPadů obecně, případně si zpříjemnili jejich používání či každodenní život, pak je nutné mít nainstalované potřebné aplikace. Právě na ty se v tomto článku zaměříme. Pojďme se proto velice stručně podívat na 10 základních aplikací, které by neměly chybět ve vašem iPadu.

Notability

Jednou z nejpopulárnějších aplikací pro iPady je Notability. Tento software totiž promění váš jablečný tablet v elektronický sešit, učebnici a záznamník přednášek v jednom. Jak už možná tušíte, jedná se o appku ve stylu poznámkového bloku. Konkrétně vám umožní třídit zápisky do složek a do poznámek snadno přidá multimédia, obrázky či dokumenty. K psaní můžete použít Apple Pencil, nebo můžete přímo v aplikaci nahrávat. Pokud byste ale chtěli přeci jen psát rukou, ale nejste v tomto ohledu úplně nejrychlejší, i to má své řešení. V takovém případě lze přednášky zaznamenávat hlasově a výpisky si psát jen stručně – po nahrání zvuku totiž stačí klepnout na určité místo a záznam se vám spustí přesně od doby, kdy jste zapsali vámi vybraný text. Pro usnadnění práce jste také schopni otevřít dva soubory vedle sebe. Konkrétní poznámky můžete exportovat do různých formátů nebo je zabezpečit pomocí Touch ID či Face ID. Třešničkou na dortu je pak synchronizace skrze iCloud, ale i jiná úložiště jako je Dropbox, Google Drive či OneDrive.

Calculator

Pokud má iPad nějakou mezeru, pak je to absence nativní kalkulačky. Tu zde jednoduše nenajdete – pokud byste tedy chtěli něco spočítat, máte zkrátka smůlu. V krizi se nabízí leda tak použití Siri či Spotlightu. Nabízí se naštěstí alternativa – program Calculator, který stojí 25 Kč, ale nahradí jak základní, tak i vědeckou kalkulačku. Funkcemi bude stačit jak začínajícím matematikům, tak profesionálům, počítat je schopná dokonce i se závorkami a pracuje s až 75cifernými čísly. Historii příkladů zvládnete pomocí několika kliknutí kamkoli sdílet nebo vytisknout.

Be Focused

Pokud častokrát pracujete z domova a máte problém s tím, abyste se na práci soustředili – namísto toho častokrát končíte na sociálních sítích a v jiných zákoutích internetu – pak se jako řešení nabízí program Be Focused. S pomocí tohoto programu si můžete rozdělit pracovní dobu a odpočinkové intervaly. Na to, abyste si dali pauzu nebo pokračovali v činnosti, vás Be Focused upozorní notifikací či alarmem. Určitě ale dbejte na to, abyste dodržovali jak pracovní, tak odpočinkový čas. Be Focused je zdarma, pro synchronizaci mezi zařízeními a odstranění reklam však musíte jednorázově zaplatit 79 Kč.

Pocket

Čas od času se můžete setkat s takovou situací, kdy procházíte internetové články a zaujme vás titulek, jenže v daný okamžik nemáte čas si text přečíst, tudíž zavíráte prohlížeč a ke článku se nikdy nevrátíte. Pokud vás tento problém trápí, nezoufejte – řešení přináší aplikace Pocket. U ní si můžete daný článek rozkliknout a po klepnutí na ikonu sdílení jen vybrat aplikaci Pocket. Uložené články se synchronizují mezi všemi vašimi zařízeními a automaticky se stahují pro offline přečtení. I pro ty, kterým se nechce číst, je Pocket jako dělaný – jednotlivé články si můžete poslechnout, novinky se tedy dozvíte téměř při jakékoli činnosti. Pokud chcete odebírat články z předních světových médií doporučené pro vás, které vybírají samotní vývojáři, Pocket Premium vás vyjde na 119 Kč měsíčně nebo 1050 Kč ročně.

Microsoft OneNote

Jestliže si často prostřednictvím Apple Pencil zapisujete poznámky, tak pro tyto účely se v iPadu nabízí již předinstalovaná nativní aplikace Poznámky. Pravdou ale je, že se hodí jen na takzvaně jednodušší zápisky. Pokud byste naopak chtěli něco pokročilejšího, musíte hledat u konkurence. Přesně v tomto ohledu kraluje aplikace Microsoft OneNote, kterou lze označit za perfektního kandidáte. Kromě základních zápisků, tvorby tabulek, přidávání obrázků, videí a zvuku samozřejmě umožňuje kreslit/psát prostřednictvím jablečného dotykového pera Apple Pencil. Aby toho nebylo málo, perfektně spolupracuje i s ostatními uživateli, díky čemuž se OneNote hodí nejen pro jednotlivce, ale například také pro celé týmy či studenty. Jednotlivé poznámky si také můžete zabezpečit pomocí Touch ID či Face ID. OneNote je k dostání zcela zdarma, kdy navíc při propojení s OneDrive účtem získáte v základní verzi 5 GB prostoru. Pro navýšení úložného prostoru je nutné předplatit si službu Microsoft 365. V takovém případě pak získáte nejen úložiště, ale také kompletní software z kancelářského balíčku od společnosti Microsoft.

Affinity Photo 2

Pokud pracujete s grafikou a hledáte plnohodnotný grafický software, který vám nabídne veškeré potřebné možnosti i v případě vašeho jablečného tabletu, zbystřete. V takovém případě se jako perfektní řešení nabízí Affinity Photo 2 od společnosti Serif. Tento software lze označit za perfektní alternativu pro známý Photoshop od Adobe, který nabízí úplně stejné možnosti jako klasická desktopová verze. Užít si tak můžete retušování, práci s vrstvami, přizpůsobení přechodů a mnoho dalších. Aby toho nebylo málo, nechybí ani podpora pro externí displej, podpora Apple Pencil a mnoho dalších výhod. Software je ale placený. Na druhou stranu zaplatíte jednou a používáte už navždy.

Duet Display

Od příchod operačního systému iPadOS 13 umí iPad podstatně lépe spolupracovat s Macem, kdy ze samotného tabletu dokáže prostřednictvím bezdrátového připojení udělat externí monitor. Co ale dělat, když nemáte Mac, ale máte PC s Windows? V takovém případě se jako řešení nabízí aplikace Duet Display. Do obou zařízení (Windows + iPad) nainstalujete Duet Display, iPad propojte s počítačem skrze tradiční kabel a rázem máte dotykové rozšíření pro váš desktop, a ještě k tomu s podporou pro Apple Pencil. Program je dostupný jak pro Windows, tak macOS zdarma. K aktivaci pokročilých funkcí se hodí předplatné – to je nejvýhodnější, pokud jej zapnete na roční bázi.

Backpack Studio

Popularita podcastů raketově stoupá vzhůru a nahoru. Co když ale chcete sami nějaký tvořit, ale nechcete se obtěžovat s postprodukcí – naopak byste to rádi dělali živě? V takovém případě by se vám mohla zalíbil aplikace Backpack Studio. Jak už její samotný název napovídá, váš iPad promění do podoby kapesního studia. V appce si už jen předpřipravíte hudební znělky, které můžete importovat odkudkoli, a následně spustíte nahrávání. Rovnou tak můžete začít s mluvením a přehráváním znělek. Backpack Studio se pyšní podporou externích mikrofonů i mixážních pultů, přímo z aplikace váš podcast můžete nasdílet, a to kamkoli si jen vzpomenete. K dostání je za 499 Kč.

TickTick

Mít svou práci pod kontrolou je extrémně důležité. V takovém případě se vám nabízí hned několik možností – buďto si nadcházejí dny, úkoly a projekty můžete plánovat takříkajíc postaru s využitím diáře či zápisníku, nebo se obrátíte na možnosti moderních technologií. V tomto ohledu můžeme jen a pouze doporučit nesmírně oblíbenou aplikaci TickTick. Jedná se o povedeného správce vašich úkolů, který funguje ve formě To-Do listu. Stačí si tedy úkoly zapisovat a následně je už jen odškrtávat. Samozřejmě se ale nabízí řada dalších možností. Úkoly lze kategorizovat dle vlastního nastavení, určovat jim prioritu, označovat je s pomocí tagů a podobně. Aplikace je k dostání zcela zdarma a kromě to-do listů nabízí i možnosti sdílení, kalendář, podomoro a mnoho dalších funkcí. Nabízí se však i placená verze, která poměrně zásadně rozšiřuje celkové možnosti. Pokud ale nechcete za řešení platit, nezoufejte. I v bezplatné verzi jsou schopnosti programu více než dostačující.

iMovie

V závěru rozhodně nesmíme zapomenout zmínit jablečnou aplikaci iMovie. Jedná se o povedený software sloužící pro rychlou a snadnou úpravu videa, který by rozhodně neměl chybět ani ve vašem iPadu. Ať už se totiž chystáte připravit jednoduchou prezentaci rodinných fotografií, nebo chcete sestříhat některé vaše video a skutečně si na něm dát záležet, iMovie vám vždy bude oporou.

