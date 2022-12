Jestli se řadíte mezi jablíčkáře s Apple Watch, pak asi moc dobře víte, že po instalaci nové aplikace do iPhonu dojde k jejímu stažení i do hodinek. Jedinou podmínkou akorát logicky je, aby byla appka pro jablečné hodinky vůbec připravena. Toho si ale moc uživatelů ani nevšimne a neví, že je jejich oblíbená aplikace plně optimalizovaná i pro jejich „zápěstí“. Kromě toho jsou také k dispozici další nesmírně praktické nástroje, které se zkrátka a prostě hodí mít k dispozici. Právě proto si nyní posvítíme na 10 základních aplikací, které by neměly chybět ve vašich Apple Watch.

MiniWiki

Pokud ještě studujete, pak se dost možná mezi vaše nejlepší kamarády řadí i Wikipedia. Tato internetová encyklopedie už dokázala zachránit nespočet studentů a doslova je vrátila na správnou dráhu. Wikipedii si lze jednoduše zobrazit prakticky kdekoliv – ať už jste na Macu, iPhonu, iPadu či jiných zařízeních. Věděli jste ale o tom, že si ji můžete přenést i na vaše Apple Watch?

Přesně s tímto úkolem vám dokáže pomoct aplikace MiniWiki. Díky tomu si tak můžete pročítat obsah této nekončící internetové encyklopedie doslova kdekoliv a kdykoliv. Vše budete mít na dosah ruky, respektive přímo na vašem zápěstí. Appka je k dostání zcela zdarma. Pokud si ale připlatíte za prémiovou verzi, získáte možnost pro ukládání článků pro offline čtení a mnoho dalších.

Aplikaci MiniWiki stáhnete zde

Shazam

Určitě jste se už přinejmenším někdy dostali do situace, kdy ve vašem okolí hrála poměrně povedená muzika, kterou jste zatím neznali. V takovém případě jsme přirozeně zvědaví a chceme zjistit, o jakou jde skladbu, případně o jakého jde interpreta. Přesně tohle řeší aplikace Shazam. Ta je k dispozici již notnou řádku let, díky čemuž se také těší celosvětové popularitě. Pomocí internetového připojení a mikrofonu dokáže prakticky okamžitě rozpoznat právě přehrávanou muziku a následně vám také umožní si ji uložit do vaší knihovny Apple Music a Spotify.

Co když ale nemáte k dispozici internetové připojení? Ani v takovém případě se nejedná o žádný problém. Appka Shazam totiž záznam uloží a porovná jej až v případě, kdy se připojíte znovu online. Ani s takovou vám tedy rozhodně nic neuteče. Obrovskou výhodou je, že je k dostání i pro Apple Watch. Netřeba tedy vytahovat telefon – vše vyřešíte okamžitě s pomocí hodinek.

Aplikaci Shazam stáhnete zde

Stocard

Aplikaci Stocardo pravděpodobně netřeba sáhodlouze představovat. Jedná se o poměrně praktického pomocníka, který slouží pro uchování nejrůznějších věrnostních karet v digitální podobě. Dnes už má totiž prakticky každý obchod, pobočka, fastfood, benzinová stanice a další svou vlastní věrnostní kartu. Kdybyste je měli nosit všechny v peněženku, s velkou pravděpodobností by se vám tam ani nevešly. Přesně tohle řeší Stocard, kde stačí karty přidat a následně tak máte vždy po ruce příslušný čárový kód. A to dokonce i na vašich Apple Watch. Některé karty pak lze také přidat do nativní Peněženky.

Aplikaci Stocard stáhnete zde

Pocket Bandit

Na Apple Watch ale nemusíte instalovat pouze aplikace. Ve skutečnosti se totiž nabízí i poměrně zajímavé hry. Jednou z nich je také Pocket Bandit. Tento titul tak přijde více než vhod v situacích, kdy se potřebujete na chvíli odreagovat, ale nemáte zrovna po ruce například telefon. Konkrétně se zhostíte role lupiče, který musí ze sejfů krát všemožné cennosti. Hra se ale postupně stává těžší a těžší, a to konkrétně s přibývajícími body – a to tedy až do chvíle, než něco pokazíte. Následně si totiž pro vás přijedou chlupatí. Celá hra se ovládá prostřednictvím digitální korunky a dokáže se postarat o pořádnou dávku zábavy.

Pocket Bandit stáhnete zde

Textify – Watch Keyboard

Jakmile vám na hodinkách přijde nějaká zpráva, můžete na ni v okamžiku zareagovat. Pro tyto účely se nabízí hned dva způsoby – buďto zareagujete prostřednictvím emoji, nebo můžete svou zprávu nadiktovat. Ta se následně může poslat jako přepis vašich slov, případně také jako takzvaná „zvukovka“ neboli zvuková zpráva. Co když ale emoji jako odpověď v některý okamžik nedostačuje a mluvit nahlas nemůžete? Pak máte jednoduše smůlu. Kreslení písmen je totiž možné pouze v angličtině.

Naštěstí se nabízí řešení v podobě aplikace Textify – Watch Keyboard. Tato aplikace vám totiž zpřístupní tradiční QWERTY klávesnici, díky čemuž můžete rychle a jednoduše napsat požadovanou zprávu i na vašich Apple Watch. Bohužel má to i jednu podmínku. Appka totiž funguje jen pro nativní aplikaci Zprávy. Například na Messenger či WhatsApp ji tedy nevyužijete.

Aplikaci Textify – Watch Keyboard stáhnete zde

Spark

Na vašich Apple Watch by rozhodně neměl chybět ani pořádný e-mailový klient. Pokud vám ale nevyhovuje nativní Mail, pak byste rozhodně měli vyzkoušet nesmírně populární program Spark. Tato aplikace nabízí možnost správy a tvorby e-mailových zpráv, poměrně rozsáhlé možnosti pro přizpůsobení a řadu dalších užitečných funkcí pro spolupráci či hromadnou korespondenci. V aplikaci můžete využít například také sdílené schránky a mnoho dalších skvělých vychytávek. Rozhodně to tedy stojí za to.

Aplikaci Spark stáhnete zde

AutoSleep Track Sleep

Apple Watch disponují řadou užitečných senzorů. Jak určitě moc dobře víte, s pomocí těchto chytrých hodinek můžete poměrně spolehlivě monitorovat vaše fyzické aktivity či zdravotní data, samozřejmě včetně spánku. Nalijme si ale čistého vína – nativní monitorování spánku není zrovna nejlepší. Pokud byste raději sáhli po doopravdy kvalitní alternativě, pak vám z vlastní zkušenosti můžeme jen a pouze doporučit appku AutoSleep Track Sleep. Jedná se o ultimátní nástroj pro sledování vašeho spánku, který vás následně dokáže informovat o řadě zajímavých informací.

Aplikace v první řadě sleduje, jak dlouho vlastně spíše, respektive odkdy dokdy. Tím to ale rozhodně nekončí. AutoSleep Track Sleep totiž zároveň sleduje i celkovou kvalitu daného spánku, kterou následně vykresluje v podobě kroužků, podobně jako u nativní Aktivity a Kondice. Díky tomu tak máte okamžitě přehled a víte, že jste na správné cestě, nebo že byste naopak na tom měli zapracovat. Díky rozsáhlým funkcím dokáže appka také změřit, jak dlouho vám trvá třeba usnout. Celkově toho ale nabízí podstatně více a o veškerých datech pak máte přehled v aplikaci na iPhonu. Tento nástroj vás vyjde na 129 Kč. Vzhledem ke všemu, co umí, se jedná o perfektní investici. Rozhodně appku doporučujeme pro každého.

Aplikaci AutoSleep Track Sleep stáhnete zde

Microsoft PowerPoint

Pokud častokrát prezentujete, pak se asi moc dobře znáte s aplikací Microsoft PowerPoint, která je součástí kancelářského balíčku Office. Jedná se o bezesporu nejoblíbenější řešení pro tvorbu samotných aplikací. Co takhle samotné prezentování pak posunout na novou úroveň? Právě v tomto ohledu vám dokážou pomoct jablečné hodinky. Prostřednictvím aplikace Microsoft PowerPoint pro Apple Watch totiž můžete vaši prezentaci ovládat přímo z vašeho zápěstí a jednoduše tak přepínat mezi jednotlivými snímky. Jedná se tak o parádní doplněk.

Aplikaci Microsoft PowerPoint stáhnete zde

Strava

Chodíte si pravidelně zaběhat, zajezdit na kole a podobně? Pokud ano, pak se pro monitorování těchto aktivit nabízí nativní aplikace Cvičení. Co když vám ale úplně nevyhovuje a namísto toho hledáte alternativu pro měření prostřednictvím chytrých hodinek? V takovém případě vám může do oka padnout aplikace Strava. Jedná se o vcelku populární nástroj, který se těší solidní oblibě zejména mezi sportovci. Od toho se také odvíjí její funkce. Kromě zaznamenávání aktivity můžete s ostatními soutěžit a tím se následně také taky motivovat.

Appka je k dostání zdarma. Pokud za ni ale zaplatíte za verzi premium, dokáže vám sestavit tréninkový plán a odemknout možnost pro monitorování většího množství sportovních aktivit. Konkrétně se jedná o systém předplatného – appku Strava lze platit měsíčně či ročně.

Aplikaci Strava nainstalujete zde

Notebook

Většina nativních aplikací od Applu funguje na Apple Watch prakticky bezproblémově a plnohodnotně, Poznámky k nim ale zatím stále ještě bohužel nepatří. Naštěstí můžete pro tyto účely bez obav využít aplikaci Notebook, která vám na vašich chytrých hodinkách od Applu umožní pročítat, upravovat, sdílet a dokonce i vytvářet nejrůznější poznámky. Aplikace je multiplatformní a nabízí možnost automatické synchronizace napříč vašimi zařízeními.

Aplikaci Notebook stáhnete zde