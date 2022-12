Nejlepší vánoční filmy na HBO Max

Je roztomilý a můžete ho mít doma. Ale dbejte následujících varování: Nesmíte ho namočit. Chraňte ho před přímým světlem. A co je nejdůležitější, na co nesmíte nikdy zapomenout: i kdyby plakal sebevíc, v žádném případě ho nekrmte po půlnoci…

Buddy, který vyrostl v říši Santa Clause, odjíždí do New Yorku, aby našel svého otce. Zjišťuje, že má 10tého bratra, který vůbec nevěří na Santa Clause, a co je horší, že rodina zapomněla na smysl vánočních svátků. Musí to tedy napravit…