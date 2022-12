10 tipů a triků pro uživatele začínající s iPhonem

Přijde vám písmo v iOS hodně malé, anebo naopak hodně velké? Pokud ano, tak byste měli vědět, že si ho můžete změnit, a to buď v celém systému, anebo jen v aplikaci. Pro změnu velikosti písma v celém systému stačí přejít do Nastavení → Zobrazení a jas → Velikost písma , kde jej můžete změnit. Pokud byste písmo chtěli změnit jen v určité aplikaci, tak přejděte do Nastavení → Ovládací centrum, kde sjeďte dolů a přidejte klepnutím na ikony + prvek Velikost textu . Pak se přesuňte do vybrané aplikace , otevřete ovládací centrum, klepněte na přidaný prvek, dole stiskněte Jen [aplikace] a velikost změňte.

Přidání karty a placení přes Apple Pay

Je to již několik let nazpátek, co jsme se v Česku konečně dočkali podpory pro Apple Pay. Díky této funkci od Applu nemusíte s sebou pro placení nosit platební karty. Stačí, abyste si je přidali do Peněženky na vašem iPhonu, a poté už jejich fyzickou podobu můžete zavřít do šuplíku. Pro přidání karty do Peněženky pro zprovoznění Apple Pay přejděte na iPhonu do Nastavení → Peněženka a Apple Pay → Přidat kartu. Pak už se stačí držet instrukcí na obrazovce, tj. přidat údaje karty a provést autorizaci. Následně je možné Peněženku s kartami na iPhonu s Touch ID zobrazit jeho dvojitým stisknutím, na iPhonu s Face ID pak dvakrát stiskněte boční tlačítko. Pak si případně vyberte jednu z karet, autorizujte se a můžete bezkontaktně zaplatit.