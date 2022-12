Vlastnili jste doposud telefon s operačním systémem Android, ale letos se vám jednoduše poštěstilo a pod stromečkem jste našli jablečný iPhone? Jestliže ano, tak se jedná o naprosto perfektní zprávu a věřte, že na našem magazínu najdete vše, co o iPhonu, potažmo Applu, potřebujete vědět. Hned na začátek by vás mohlo zajímat, jakým způsobem lze co nejjednodušeji přejít z Androidu na iOS. Apple se pochopitelně snaží, aby byl přechod z Androidu na iOS opravdu jednoduchý, a proto také vytvořil speciální utilitu, která rychlý přechod umožňuje. Vše, co kromě ní budete potřebovat, je váš starý telefon s Androidem, nový iPhone a připojení k Wi-Fi.

Jak přejít z Androidu na iOS

Nejdříve je nutné, abyste si na vaše staré Android zařízení, ze kterého chcete přenést data, stáhli aplikaci Přechod na iOS. To můžete učinit jednoduše tak, že kliknete na tento odkaz, který vás přesměruje do Google Play, kde už jen stačí aplikaci stáhnout. Po stažení ji spusťte, stiskněte tlačítko Pokračovat, potvrďte smluvní podmínky a klepněte na obrazovce Najděte kód na tlačítko Další. Nyní se přesuňte na váš nový iPhone, kde si projděte základním nastavením zařízení až téměř k samotnému konci. Jakmile se ocitnete na obrazovce Aplikace a data, tak klikněte na tlačítko Přenést data z Androidu. Na obrazovce iOS zařízení se poté objeví kód, jenž stačí přepsat do aplikace Přechod na iOS, která běží na starším zařízení s Androidem. Poté už jen stačí, abyste na Androidím zařízení vybrali obsah, který chcete do iPhonu přenést. Nakonec volbu potvrďte a vyčkejte, až dojde k dokončení celého přenosu.

Berte na vědomí, že obě zařízení musí být připojená na stabilní Wi-Fi síti, nejlépe tedy doma a nikoliv někde v kavárně. Vzhledem k tomu, že přenos může trvat několik dlouhých desítek minut, či dokonce hodin v závislosti na tom, kolik dat se přesouvá, tak se také doporučuje, abyste obě zařízení připojili k napájení. Určitě byste totiž nechtěli, aby se téměř u konce přenosu jedno ze zařízeních vypnulo, protože už má slabou baterii, a museli jste tak začít od znova. Z původního telefonu ideálně také vytáhněte SIM kartu, aby vám někdo nezavolal a celý proces se tímto nepřerušil – stávat by se to nemělo, ale jistota je jistota. Přenos dat je opravdu velice jednoduchý a nemusíte mít strach, že byste jej nezvládli, každopádně jsou tady určité patálie, kterým je třeba předejít nebo se jim vyhnout.