Chcete-li v dnešní době poslouchat hudbu, tak se jako nejideálnější možnost jeví pořízení předplatného nějaké hudební streamovavací služby. Dost možná ale znáte někoho, kdo jednoduše odmítá zaplatit pár desítek korun měsíčně za miliony skladeb, alb a playlistů, které může mít v kapse, a namísto toho klasicky veškerou hudbu stahuje a manuálně nahrává do iPhonu. Pokud byste chtěli dotyčnému ukázat, jak skvělé hudební streamovací služby jsou, tak mu můžete darovat předplatné Apple Music. Byť se tedy hned na začátek hodí říct, že postup není úplně ideální, jelikož lze poskytnout pouze prostředky pro zakoupení Apple Music. Pojďme se na to podívat.

Jak darovat předplatné Apple Music

Pokud byste se někomu rozhodli přímo darovat předplatné Apple Music, tak se vám to bohužel nepodaří, jelikož Apple tuto možnost nenabízí. Namísto toho je nutné pořídit dárkovou kartu do App Store, díky které si obdarovaný může Apple Music předplatit. Problém je ale v tom, že u dárkové karty nemůžete přesně určit, na co ji má dotyčný využít – maximálně můžete do vzkazu napsat své „doporučení“. To ale nemusí dodržet a pořídit si může třeba aplikaci, hru či cokoliv jiného. Postup pro darování dárkové karty do App Store já následující:

Prvně je nutné, abyste si na vašem Macu či MacBooku otevřeli nativní aplikaci Hudba. Rozhodně se ničeho nebojte – dárkovou kartu bude možné využít na Apple Music a vše ostatní.

Po spuštění je nutné, abyste v levém menu v kategorii Obchod klepnuli na možnost iTunes Store.

klepnuli na možnost Jakmile tak učiníte, tak v pravé části po textem Rychlé odkazy na hudbu klepněte na Poslat dárek.

klepněte na S největší pravděpodobností vás nyní systém požádá o přihlášení – zadejte tedy vaše Apple ID a heslo.

– zadejte tedy vaše Apple ID a heslo. Nyní už jen stačí, abyste zadali e-mail obdarovaného, společně s vaším jménem, zprávou, částkou a případně datem doručení (ideálně 24. 12.).

společně s a případně (ideálně 24. 12.). Předplatné Apple Music na 1 měsíc vychází na 165 Kč , v případě studentského předplatného na 89 Kč.

, v případě studentského předplatného na Poté, co veškeré náležitosti vyplníte, tak klepněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu.

v pravém dolním rohu. Na další obrazovce si stačí vybrat motiv dárkové karty, který se vám líbí. Po výběru klepněte na Další.

který se vám líbí. Po výběru klepněte na Nakonec už jen stačí, abyste vše zkontrolovali a klepnuli na Koupit dárek.

Pokud jste dárkovou kartu zakoupili v Česku, tak berte na vědomí, že ji dotyčný bude schopen uplatnit pouze v českém App Storu. Jak už jsem zmínil výše, tak bohužel tímto způsobem nemůžete přesně určit, co si dotyčný za kartu koupí. Ve finále je to ale možná i dobře – obdarovaný si totiž vybere z App Storu přesně to, co on sám bude chtít, třeba nějakou aplikaci, hru či knihu. Chcete-li dárkovou kartu koupit na iPhone, tak otevřete App Store, vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu, a poté na Poslat poukázku e-mailem. Pak už jen stačí doplnit všechny údaje a zaplatit.