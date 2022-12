Poslední Povídání o trzích tohoto roku je tady! Tentokrát se Jaroslav Brychta, Tomáš Vranka a Daniel Vořechovský zaměří na Čínu.

Komerční sdělení: Již tradičně se znovu po několika měsících sešli Jaroslav Brychta s Tomášem Vrankou, aby rozebrali nejdůležitější dění ve světě, které ovlivňuje trhy. V dnešním „Vánočním speciálu” se Tomáš s Jardou zaměřili specificky na Čínu. Z toho důvodu se také sešli i v lehce obměněné sestavě a přizvali si k sobě odborníka na tuto tématiku, Daniela Vořechovského.

Čína byla v posledních měsících v médiích velmi často skloňována, ve většině případů se jednalo hlavně o zprávy negativní; krize v sektoru nemovitostí, problémy čínských bank, politika nulové tolerance kovidu, která zapříčinila faktické zastavení velké části čínské ekonomiky i masové protesty obyvatel kvůli všem výše zmíněným problémům. K tomu všemu se navíc přidala volba nového vedení čínské komunistické strany, ve které opět zvítězil Si Ťin-pching. Ten ji vede již posledních 10 let.

Jaká je tedy aktuální situace? A co všechny tyto věci znamenají pro Čínu do budoucna? Může to ovlivnit i nás? To vše stihli Jarda s Tomášem a Danem v novém Povídání o trzích probrat. Kluci v sobě ale samozřejmě nezapřeli své duše investorů, tím pádem celá konverzace má trochu jiný nádech než typické podcastové pořady zaměřující se na tuto problematiku. Kromě obecných věcí také řešili i ty investiční jako je regulace firem, čínský dluh nebo dopad amerického zákazu exportu technologií do Číny.

