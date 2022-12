Legendární iPhony nebo Nokia 3310 jako obraz do vaší kanceláře

Pokud patříte mezi technologické nadšence, kteří se rádi obklopují tématickými předměty, máme pro vás tip na něco, co by se vám mohlo skutečně líbit. Řeč je konkrétně o perfektní technologické dekoraci do každého interiéru z dílny šikulů z GRID. Že je vám název této firmy povědomý? To proto, že jsme o ní na našem magazínu již několikrát psali, jelikož na jejích produktech v našich „jablečných“ kancelářích do jisté míry ujíždíme. GRID totiž vyrábí obrazy z rozebrané elektroniky, přičemž svou nabídku neustále rozšiřuje a člověk si tak díky tomu může udělat radost čím dál tím více produkty, které v minulosti využíval coby své denní nástroje. Výběr obrazů je přitom nyní skutečně široký, jelikož začíná u iPhonů, pokračuje například přes legendární Nokii 3310 či ovladače k herním konzolím a končí na rozebraných MacBoocích nebo třeba iPadech a iPodech. Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat. Obrazy jako takové jsou navíc tvořeny s důrazem na maximální preciznost a minimalismus, díky čemuž vypadají vskutku skvostně.

Relativně nedávno představeným obrazem z dílny GRID je i výše zmíněná Nokia 3310, kterou lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejlegendárnějších mobilních telefonů všech dob. Ve světě se proslavil zejména pro svou extrémní odolnost v kombinaci s velmi dobrou výdrží baterie či ikonickým designem. Jen pro zajímavost, Nokii se podařilo prodat na 126 milionů kusů tohoto modelu, což z něj dělá suverénně nejprodávanější telefon z dílny tohoto výrobce všech dob. A díky GRIDu se lze nyní podívat do jeho útrob a udělat si tak obrázek o tom, co přesně stojí za jeho úspěchem, respektive co jej pohání uvnitř. Tento exkurz je zajímavý i z toho důvodu, že se jedná o telefon představený 1. září 2000 – tedy před více než 22 lety. Pohled na útroby tohoto modelu je tedy do jisté míry jakýmsi návratem v čase a pokud jej pověsíte například vedle obrazu některého z iPhonů, dočkáte se skoro až neuvěřitelného kontrastu. Vždyť třeba model 3310 dělí od iPhonu 2G, který má GRID taktéž v nabídce, pouhých 7 let vývoje, které však stačily na to, aby se z cihličky stalo něco, co v upravené verzi používáme doteď. Pokud vás tedy Nokia 3310 ve formě obrazu láká, či byste si rádi svou kancelář, pokoj či byt ozdobili nějakým tím obrazem z dílny GRID, směle do toho. Stojí to totiž rozhodně za to!

