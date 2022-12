iPhony 14 Pro Max mají problémy s displejem, takto se projevují

Zdá se, že letošní Vánoce nebudou pro Apple vyloženě klidné. Na sociálních sítích a diskuzních fórech se totiž začínají v posledních dnech čím dál tím častěji objevovat příspěvky nešťastných a do jisté míry naštvaných majitelů iPhonů 14 Pro Max, kteří v nich poukazují na to, že mají tyto modely problémy s displeji. A to poměrně závažné, o čemž se můžete přesvědčit v galerii níže.

Problémy se projevují podle dostupných informací konkrétně tak, že při deaktivace Always-on se při probuzení telefonu objeví na jeho displeji vertikální čáry. Ty na něm sice jen probliknou a jsou okamžitě vystřídány standardním zobrazením plochy telefonu a občas se pak neobjeví poměrně překvapivě vůbec, nicméně se v žádném případě nejedná o standardní a ve výsledku ani o příjemné chování. Co přesně za problémem stojí je sice v tuto chvíli těžké určit, první šetření Applu provedena pomocí jeho diagnostických nástrojů na dálku ukazují, že by se mělo jednat pravděpodobně o softwarovou chybu. Ostatně, tomu napovídá i fakt, že si lidé začali na potíže stěžovat teprve v posledních dnech – tedy poté, co vyšel iOS 16.2. Je tedy poměrně pravděpodobné, že se Applu vše podaří vyřešit jen pomocí softwarového updatu, byť jasno v tomto směru budeme mít až poté, co se z jeho strany dočkáme oficiálního vyjádření. Do té doby musí bohužel majitelé telefonů celou patálii vydržet, jelikož dočasné řešení problému bohužel neexistuje.