Uplynulých pár dní jsem nasával v Praze vánoční atmosféru a musím říct, že letos to stálo opravdu za to. Jen málokdy se podaří, že vidíte zasněženou Prahu a zároveň je přes den zcela jasno. V krásných mínus deseti až třinácti stupních jsem udělal pár fotek iPhonem 14 Pro, které vás možná navnadí na to, abyste o víkendu vyrazili na vánoční trhy nebo se jen tak projít městem. Jako vždy nejsou fotografie nijak upravovány a při focení nebyl použit žádný filtr.