Vyzkoušejte 3D tisk! Levnou tiskárnu Kingroon KP3S Pro nyní pořídíte s úžasnou slevou

Komerční sdělení: Pokud uvažujete nad vyzkoušením 3D tisku a hledáte kvalitní tiskárnu, na které byste mohli ušetřili, pak pro vás máme skvělý tip! Nyní si totiž můžete přijít na oblíbený model Kingroon KP3S Pro, který je v rámci speciální akce k dostání s úžasnou slevou. Jedná se o povedenou 3D tiskárnu v poměru cena/výkon s řadou skvělých možností. Pojďme se proto na tento model zaměřit o něco detailněji.

Kingroon KP3S Pro: Cenově výhodná 3D tiskárna

Jak už jsme zmínili výše, 3D tiskárna Kingroon KP3S Pro má rozhodně co nabídnout. Tento model si zakládá na maximální přesnosti a stabilitě. Konkrétně se totiž jedná o takzvanou konzolovou 3D tiskárnu s lineárními vodícími kolejnicemi pro osu X i Z, což ve finále podstatně zvyšuje stabilitu a přesnost tiskové hlavy. Díky tomu je tak kvalita samotné tisku na úplně jiné úrovni. Důležitou roli však hraje i přímý titanový extrudér s poměrem 3:1. Kingroon KP3S Pro je proto schopná tisknout z různých materiálů. Samozřejmostí je PLA, ale nechybí ani možnost využití flexibilních materiálů jako TPU či PETG, nebo abrazivních a silnější filamentů jako ABS.

Právě proto je tato 3D tiskárna v poměru cena/výkon jednou z nejlepších vůbec. Výrobce u ní navíc vsází i na celkovou jednoduchost. Právě proto tiskárnu odesílá již z větší části předpřipravenou. Nalijme si čistého vína, složit 3D tiskárnu není zrovna nejjednodušší úkol. Výrobce proto odesílá tento model z 95 % již složený, díky čemuž se uživatelé mohou v řádu několika málo minut vrhnout do samotného 3D tisku.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit důležitý komponent TMC2225, který se stará o co možná nejtišší tisk. Nemusíte se tedy obávat, že by vás tiskárna svou aktivitou jakkoliv vyrušovala. Samozřejmě nechybí ani funkce pro případné pozastavení tisku (vhodná pro případy výpadku proudu, případně když dojde filament). Co se pak týče celkových možností, Kingroon KP3S umožňuje tisknout modely o rozměrech až 200x200x200 milimetrů.

3D tiskárna se slevou

Jak už jsme zmínili v samotném úvodu, v rámci speciální akce si můžete pořídit Kingroon KP3S Pro za výhodnou cenu! Při této příležitosti stačí v košíku zadat slevový kód ve znění BF3P a výsledná cena se vám automaticky sníží. S takovou vás 3D tiskárna vyjde na pouhopouhých 209 $ 189 $ (včetně DPH a dopravy)! Jelikož se produkt odesílá přímo z lokálního skladiště, můžete také počítat s bleskurychlým doručením do 3 až 7 dní. Nepropásněte proto tuto jedinečnou příležitost a ponořte se naplno do světa 3D tisku.

