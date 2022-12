YouTube zpackalo aktualizaci aplikace pro Apple TV, ta je na nich nyní nepoužitelná

Ne každá aktualizace aplikace se podaří na jedničku. Své o tom ví i YouTube, které prvotřídně zpackalo aktualizaci své stejnojmenné aplikace pro Apple TV. A když říkáme prvotřídně, myslíme tím skutečně prvotřídně – aplikace je totiž nyní na Apple TV pro valnou většinu uživatelů takřka nepoužitelná.

V posledních hodinách si začali majitelé Apple TV využívající aplikaci YouTube ve velkém na sociálních sítích stěžovat na to, že jim při snaze návratu z videa zpět na domovskou obrazovku YouTube vyskočí jen černá obrazovka a celá aplikace přestane reagovat. Jedinou možností poté, co se tento nešvar objeví, je aplikaci na Apple TV „natvrdo“ vypnout jejím vyhozením z multitaskingu a opětovným zapnutím. Zde je nicméně třeba dodat, že jakmile člověk opět zapne video a poté se z něj chce vrátit zpět, čeká jej stejný scénář jako předtím. Jako již tradičně je sice pravdou to, že ne každý uživatel je chybou postižen, avšak když jsme se jí snažili replikovat v redakci, objevila se na čtyřech z pěti Apple TV, které máme k dispozici, takže je evidentní, že se o málo rozšířený problém jednat nebude.

Bohužel „babská“ rada na to, jak alespoň provizorně vše opravit v tuto chvíli neexistuje, YouTube sice na svém twitterovém účtu radilo uživatelům, ať se zkusí problém vyřešit jednoduše tak, že aplikaci z Apple TV odstraní a poté znovu nainstalují, nic takového jim však nepomohlo. Nezbývá tedy než čekat, než se společnosti podaří vydat update, ve kterém problémy opraví a uživatelům opět zpřístupní plnohodnotnou aplikaci.