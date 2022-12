Nejlepší vánoční dárky: Potěšte své nejbližší chytrými produkty Niceboy

Vánoce jsou prakticky za dveřmi, což znamená jediné – na nákup dárků už máte poslední týdny. Pokud ještě nemáte nakoupeno a hledáte něco, s čím byste vašim nejbližším vykouzlili úsměv na tváři, pak je tento článek přímo pro vás. Společně se totiž podíváme na tipy na nejlepší vánoční dárky, kterými potěšíte prakticky každého a navíc mu náramně zpříjemníte každodenní život. Pojďme si tedy posvítit TOP 5 nejlepších produktů. Rozhodně je z čeho vybírat.

Aby toho nebylo málo, aktuálně si na níže zmiňované produkty můžete přijít s parádní 20% slevou. Jak ji uplatnit naleznete v závěru tohoto článku

HIVE Pods 3 Ultra

Bezdrátová sluchátka se těší neuvěřitelné popularitě. Díky nim se totiž do poslechu můžete ponořit prakticky kdykoliv, aniž byste se museli obtěžovat s otravným rozmotáváním kabelu. Právě to z nich dělá perfektní vánoční dárek. V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout oblíbený model Niceboy HIVE Pods 3 Ultra. Tato sluchátka si zakládají na vysoce kvalitním zvuku, což ještě doplňuje dechberoucí výdrž baterie. Na jedno nabití totiž vydrží až 33 hodin (v kombinaci s nabíjecím pouzdrem).

O stabilní připojení se v tomto případě stará technologie Bluetooth 5.1. Aby toho ale nebylo málo, výrobce dokonce přidal i speciální gamingový režim pro zajištění minimální latence, což je klíčové zejména při hraní videoher. Samozřejmostí je také podpora hlasových asistentů (včetně Siri) a odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP55. Celé to uzavírá vlastní mobilní aplikace Niceboy ION. Ta navíc přímo nabízí ekvalizér pro vlastní nastavení zvuku, přičemž vám zároveň zobrazí stav nabití a řadu dalších zajímavostí. HIVE Pods 3 Ultra běžně pořídíte za 1499 Kč. Pokud ale použijete slevový kód, cena se sníží na pouhých 1199 Kč. Ušetříte skvělých 300 Kč.

RAZE 3 Titan

Skvělým dárkem je také kvalitní bezdrátový reproduktor. Jako vhodný kandidát se v tomto ohledu nabízí Niceboy RAZE 3 Titan, který dokáže potěšit kvalitním zvukem i skvělou výdrží. Jeho celkový výkon činí 50 W, díky čemuž se dokáže hravě postarat o ozvučení celé místnosti či venkovní party. Čistý zvuk navíc ještě doplňuje technologie MaxxBass pro ještě lepší a výraznější basové tóny. Na jedno nabití vydrží hrát až 15 hodin. Navíc dokonce poslouží i jako powerbanka – pokud by v iPhonu docházela šťáva, stačí jej skrze kabel připojit k reproduktoru a vzápětí se začne nabíjet.

Reproduktor lze k přehrávání použít hned několika způsoby. Samozřejmostí je možnost bezdrátového připojení skrze Bluetooth 5.0, avšak nechybí ani možnost připojení micro SD karty, USB flash disku či tradičního 3,5mm audio kabelu. Dokonce zde také najdeme integrovanou anténu pro FM rádio. Tento model se nezalekne ani prachu či vody. Disponuje totiž odolností dle krytí IP67. Právě proto se jedná o perfektního parťáka nejen pro současné zimní sešlosti, ale také na léto, kdy se uživatel nemusí bát jej vzít klidně na zahradní party k bazénu. RAZE 3 Titan vyjde na 1999 Kč, avšak se slevou za něj zaplatíte o 400 Kč méně, respektive pouhých 1599 Kč!

WATCH GTR

Chytré hodinky jsou ultimátním pomocníkem pro každodenní život. Dokážou spolehlivě monitorovat fyzickou aktivitu, zdravotní funkce či spánek a informovat o příchozích notifikacích. Když se ale podíváme na takové Apple Watch, musíme uznat, že nejsou zrovna nejlevnější. To ale ještě neznamená, že by za rozumnou cenu nešlo sehnat doopravdy kvalitní hodinky, ba naopak. V takovém případě se totiž nabízí nesmírně oblíbený model Niceboy WATCH GTR, který hned na první pohled zaujme svým stylovým designem a provedením.

Hodinky jsou k dostání v černé a stříbrné variantě a zakládají si na prémiovém 1,35″ dotykovém AMOLED displeji s podporou funkce Always-on. Jak už jsme naznačili výše, WATCH GTR poslouží jako prodloužená ruka telefonu, kdy dokážou informovat o všech příchozích notifikacích či telefonních hovorech, které lze prostřednictvím hodinek přímo vyřizovat. Aniž by tak vlastník musel vytahovat telefon z kapsy, přímo z hodinek si dokáže vyřídit potřebné hovory. Samozřejmostí je také možnost pro monitorování srdečního tepu, krevního tlaku, spánku, saturace kyslíku v krvi a sportovních aktivit. Celé to uzavírá až 5denní výdrž baterie, kvalitní řemínek, přehrávač hudby a podpora češtiny a slovenštiny. O všech sesbíraných datech pak vede detailní přehled samostatná aplikace na telefonu. Momentálně hodinky stojí 2499 Kč. Při použití slevového kódu vás ale vyjdou na pouhopouhých 1999 Kč! Celkově na nich můžete ušetřit 500 Kč.

PILOT Q9 Radar

Kvalitní autokamera je nesmírně důležitým doplňkem, který by neměl chybět ve výbavě žádného řidiče. Na cestách se může stát prakticky cokoliv, a právě proto je na místě mít možnost tyto okamžiky zachytit. Například v případě dopravní nehody pak záznam může sehrát zcela zásadní roli. Řidiči si proto konkrétně oblíbili model Niceboy PILOT Q9 Radar. Tato autokamera totiž dokáže natáčet v rozlišení až do 4K, nebo ve Full HD při 60 snímcích za sekundu a postará se tak o doopravdy kvalitní a čitelný záznam. To ještě skvěle doplňuje samostatný G-senzor pro případnou detekci autonehody, díky čemuž automaticky dojde k uzamčení nahrané sekvence. Ani v tom nejhorším tedy o záznam kamera nepřijde. O spolehlivý záběr se postará i v noci.

PILOT Q9 Radar má samozřejmě široký úhel záběru 170° pro detekci všeho, co se v okolí odehrává. Důležitou roli hraje i GPS modul pro detailní záznamy tras. Kameru lze také velice snadno ovládat prostřednictvím 3″ IPS displeje, případně přímo z appky v mobilním telefonu. Tento model dokonce disponuje rozsáhlou a pravidelně aktualizovanou databází radarů z více než 30 států Evropy. Kamera tak včas upozorní řidiče na to, že je čas dát nohu z plynu. S využitím slevového kódu autokameru PILOT Q9 Radar zakoupíte jen za 3599 Kč 2879 Kč. Celková úspora tak činí skvělých 720 Kč!

VEGA X Star

U kamer ještě chvíli zůstaneme. Pokud totiž vybíráte dárek pro milovníka pohybových aktivit, adrenalinových sportů a podobně, pak je rozhodně na místě sáhnout po takzvané akční kameře. V tomto ohledu můžeme doporučit Niceboy VEGA X Star. Tento model se totiž dokáže postarat o kvalitní záznam v rozlišení až 4K. Zcela klíčovou roli u něj hraje i integrovaná stabilizace X-STEADY zajišťující naprostou plynulost výsledného videa bez jakýchkoliv otřesů.

Samozřejmostí je také široký úhel záběru 170° a možnost pro pořízení fotek ve vysoké kvalitě až 20 Mpx. Hned na první pohled jsou také patrné dva displeje – zadní 2″ dotykový pro snadné ovládání a přední 1,4″, který vyobrazuje, co zrovna kamera natáčí. Díky tomu je vhodný například pro náhled či selfie záběry. Součástí balení je navíc speciální pouzdro s garantovanou vodotěsností do hloubky až 30 metrů. Výsledné záběry lze následně velice snadno a rychle sdílet například do telefonu či počítače s využitím Wi-Fi. V poměru cena/výkon se tak jedná o jednu z bezkonkurenčně nejlepších akčních kamer na trhu, která sama o sobě vyjde jen na 2999 Kč. Když k tomu ještě přidáte exkluzivní slevu, získáte ji za pouhých 2399 Kč s úsporou 600 Kč!

