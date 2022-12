Apple vám po Vánocích pomůže zhubnout a ještě vás za to odmění odznáčkem pro Apple Watch

S exkluzivními fitness výzvami pro Apple Watch odměňovanými odznáčky a samolepkami pro iMessage a FaceTime se letos roztrhl pytel. A jak se zdá, ani v příštím roce jimi Apple nebude chtít v žádném případě šetřit. Hned první jeho den totiž spustí první fitness výzvu roku 2023 – konkrétně Ring in the New Year.

První fitness výzva roku 2022 je naplánovaná od 1. ledna. K jejímu splnění pak bude stačit stejně jako v loňském roce uzavřít všechny tři kroužky aktivity jakýmkoliv pohybem sedm dní po sobě, které bude zaznamenáno na Apple Watch. Odměnou za její splnění pak bude pětice samolepek do iMessage a FaceTime spolu s exkluzivním odznáčkem do aplikace Fitness.

Jelikož se jedná o výzvu exkluzivní, asi vás nepřekvapí, že jejím nesplněním v týdnu od 1. ledna se nadobro připravíte o možnost získání “novoroční” odznáčku pro rok 2022. Pokud se tedy mezi vášnivé sběratele odznáčků řadíte i vy, rozhodně si nezapomeňte dát v tento den alespoň trochu do těla. Pozitivní je, první leden je jednak svátek a jednak víkend, takže by splnění nemělo být problém.

