Tipy na vánoční dárky: Co nesmí chybět žádnému jablíčkáři

Od Vánoc nás dělí už jen poslední týdny, během kterých máte poslední příležitost pro pořízení vánočních dárků. Jenže co dělat, pokud si nevíte s výběrem rady a hledáte nejlepší dárky pro jablíčkáře, pak je tento článek přímo pro vás. Pojďme si totiž posvítit na ty nejlepší předměty, kterými rozhodně potěšíte každého uživatele Apple zařízení.

Apple USB-C adaptér 20W

Adaptér je jednou z nejdůležitějších částí výbavy každého jablíčkáře. Rozhodně tedy nešlápnete vedle, když sáhnete po originálním Apple USB-C adaptéru 20W, který je navíc nyní k dostání s úžasnou 50% slevou! Tato síťová nabíječka disponuje jedním USB-C výstupem s podporou Power Delivery, díky čemuž dokáže zařízení napájet výkonem až 20W. Samozřejmostí je proto podpora rychlonabíjení – s pomocí tohoto adaptéru lze iPhone z 0 na 50 % nabít za pouhých 30 minut.

Mějte ale na paměti, že kvůli USB-C výstupu je nutné disponovat patřičným kabelem USB-C/Lightning. Adaptér dokáže se správným kabelem nabíjet prakticky jakékoliv zařízení. Co se ale týče rychlonabíjení, to je k dispozici pouze od generace iPhone 8.

Apple USB-C adaptér 20W zakoupíte za 599 Kč 349 Kč zde

SWISSTEN USB-C/Lightning kabel s MFi

Spolu se zmiňovaným adaptérem jde ruku v ruce i napájecí kabel. Ne nadarmo se o nich říká, že jich není nikdy dost. Obzvláště když své nejbližší obdarujete o doopravdy kvalitní kousek, který si zakládá na elegantním a odolném provedení. Jako jasný kandidát se nabízí SWISSTEN USB-C/Lightning.

Tento konkrétní model se může pochlubit kvalitním textilním opletením pro zajištění maximální odolnosti, přenosovou rychlostí až 480 MB/s, délkou 1,2 metru. Nesmírně důležitá je také certifikace Made for iPhone (MFi). Díky tomu máte jistotu, že je kabel certifikován přímo Applem a je tedy přímo určený pro rychlonabíjení telefonů Apple iPhone. Dokonce je k dostání v hned několika barevných provedeních.

SWISSTEN USB-C/Lightning zakoupíte za 399 Kč zde

SWISSTEN bezdrátová nabíječka 4v1 MFi

Skvělým dárkem může být i bezdrátový nabíjecí stojánek. Ten se dokáže nejen že postarat o nabíjení všech Apple produktů svého uživatele, ale zároveň může skvěle ozdobit například pracovní stůl či noční stolek. Jako vhodný kandidát se tady nabízí SWISSTEN bezdrátová nabíječka 4v1 MFi. Jak už samotný název napovídá, tento model si poradí s napájením až 4 zařízení zároveň s celkovým výkonem až 45 W.

Jak můžete na přiložených snímcích vidět, v jeden okamžik tak dokáže nabíjet iPhone, Apple Watch i oblíbená sluchátka AirPods. Dokonce nechybí ani funkce rychlého nabíjení Power Delivery s výkonem až 18 W. Pro případy nouze se navíc nabízí i USB-A výstup s výkonem až 12 W. Kromě jablečných produktů si stojánek poradí s nabíjení prakticky všech produktů, které podporují bezdrátové nabíjení Qi.

SWISSTEN bezdrátovou nabíječku 4v1 zakoupíte za 1999 Kč 1299 Kč zde

SWISSTEN All in One Slim Qi

Ve výbavě žádného jablíčkáře by rozhodně neměla chybět pořádná powerbanka. Nezáleží ani na tom, zda se jedná o vášnivého cestovatele, nebo pouze studenta, který pendluje mezi školou a domovem. Mít k dispozici nějakou tu energii navíc se zkrátka vyplatí a v mnoha případech dokonce dokáže rovnou i zachránit. V takovém případě se nabízí oblíbený model SWISSTEN All in One Slim Qi. Tato výkonná powerbanka s kapacitou 10 000 mAh podporuje rychlé nabíjení Power Delivery (iPhone) i Quick Charge 3.0 (Android) a díky třem výstupům zvládne napájet až tři zařízení zároveň.

U toho to ale ještě nekončí. V horní straně se totiž nachází i nabíjecí cívka Qi pro bezdrátového nabíjení. Co se týče samotného dobíjení powerbanky, to lze řešit hned třemi způsoby – využít totiž lze micro USB, USB-C či Lightning konektory. To vše ještě skvěle doplňuje elegantní a kompaktní design, LED displej informující o stavu nabití a již zmiňovaná podpora pro rychlé nabíjení.

SWISSTEN All in One Slim Qi zakoupíte za 899 Kč zde

SWISSTEN Black Core Max

Hledáte vhodný dárek pro člověka, který je častokrát na cestách, případně se rád vydává na delší tůry přírodou? Pokud ano, pak je powerbanka jasnou volbou. V takovém případě byste ale neměli volit jen tak ledajaký model. Pro tyto účely je totiž skvělou volbou SWISSTEN Black Core Max. Tato ultimátní powerbanka sice na první pohled poutá svým elegantním slim tělem, ale ve skutečnosti nabízí kapacitu 30 000 mAh. Doslova tak nabízí hromadu energie do nejnáročnějších situací.

Powerbanku lze opět nabíjet skrze micro USB, USB-C či Lightning, přičemž naopak se nabízí hned tři výstupy – dvakrát USB-A a jednou USB-C. Výrobce nezapomněl ani na implementaci praktického LCD displeje pro zobrazení stavu nabití či technologii SMART IC pro optimalizaci nabíjecího proudu. Samozřejmostí je také podpora pro rychlé nabíjení. Nechybí totiž Quick Charge 3.0 či Power Delivery s výkonem až 18 W. Právě díky podpoře Power Delivery a obrovské kapacitě lze tento model použít i pro dobíjení MacBooků. K tomu je akorát nutné disponovat vhodným USB-C/USB-C kabelem.

SWISSTEN Black Core Max zakoupíte za 1699 Kč zde

SWISSTEN FlyPods

Pokud vybíráte kvalitní bezdrátová sluchátka, pak byste neměli přehlédnout oblíbený model SWISSTEN FlyPods. Tato True Wireless sluchátka potěší skvělou kvalitou zvuku, výdrží baterie dosahující až 12 hodin (při použití nabíjecího pouzdra), vysokou citlivostí 100 dB a nesmírně nízkou hmotností. Pro snadné ovládání nechybí ani praktická tlačítka či infračervený senzor, který dokáže detekovat, zda jsou sluchátka v uších či nikoliv. V poměru cena/výkon se tak jedná o parádního společníka na cesty.

SWISSTEN FlyPods zakoupíte za 1499 Kč 1199 Kč zde

Držák do auta s MagSafe

Držák telefonu do auta je nesmírně praktickým společníkem na cesty. Díky němu má totiž řidič dokonalý přehled o tom, co se děje na cestě, přičemž snadno také vidí například na navigaci běžící na iPhonu. Jako vhodný model se proto nabízí SWISSTEN MagSafe magnetický držák do mřížky ventilace. Aby toho ale nebylo málo, tento model zároveň funguje jakožto bezdrátová nabíječka s výkonem až 15. Je totiž kompatibilní s jablečnou technologií MagSafe.

Držák tedy jen stačí zasunout do mřížky ventilace, přiložený kabel zapojit do autonabíječky a máte prakticky hotovo. Následně už jen stačí přiložit iPhone, který se díky magnetům z MagSafe automaticky přichytí a začne nabíjet. Nutno však zmínit, že technologií MagSafe disponují jen iPhony 12 (Pro) a novější. Produkt ale dokáže nabíjet prakticky jakékoliv zařízení podporující standard Qi.

Držák do auta s MagSafe zakoupíte za 899 Kč zde

SWISSTEN USB-C hub 8v1

Rozhodně však nesmíme zapomenout na uživatele jablečných laptopů. Ti se dnes prakticky neobejdou bez kvalitního hubu, který slouží pro rozšíření konektivity samotného zařízení o množství dalších konektorů. Do našeho seznamu jsme proto vybrali jeden z nejlepších modelů vůbec – SWISSTEN USB-C hub 8v1. Jak už samotný název napovídá, tento hub dokáže rozšířit možnosti Macu o dalších 8 konektorů. Konkrétně je vybaven trojicí USB-A, jedním USB-C s Power Delivery 100W, HDMI konektorem (pro přenos až 4K při 30Hz frekvenci), RJ45 pro připojení internetu skrze Ethernet a čtečkou paměťových karet typu SD a microSD s kapacitou až 2TB.

Veškeré možnosti se přitom ukrývají v elegantním hliníkovém těle, které je navíc k tomu všemu odolné vůči nárazům a opotřebení. Jak už z výše zmiňovaného popisu vyplývá, jedná se o ultimátní hub, který jablíčkáři poskytne prakticky vše, co by vůbec mohl potřebovat. K dostání jsou samozřejmě i levnější alternativy. Pokud hledáte vhodný dárek pro někoho, kdo se obejde například bez konektorů RJ45 a HDMI, pak se nabízí SWISSTEN USB-C hub 6v1.

SWISSTEN USB-C hub 8v1 zakoupíte za 1299 Kč zde