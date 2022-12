iPhone se v zimě vypíná: Proč tomu tak je a co dělat

iPhone se v zimě vypíná je problém, který každý rok v zimních měsících vyhledává nespočet uživatelů. Není se čemu divit, jelikož mnoho z nás je zvyklých fungovat s jablečným telefonem prakticky neustále, takže když dojde k samovolnému vypnutí, není to nic příjemného. Ve většině případech vypnutí iPhonu předchází například výrazný pokles stavu nabití baterie, případně se však mohou objevit třeba také problémy s displejem a dalšími součástmi. Pojďme si proto celý problém s vypínáním iPhonu v zimě uvést na pravou míru – v tomto článku si řekneme, proč se to děje a co proti tomu můžete dělat. Mohlo by vás zajímat Ovládání iPhonu v rukavicích: 7 tipů a triků, jak na to Ostatní články Jiří Filip 19. 1. 2022

Nejdůležitější je baterie Hned na začátek si můžeme říct, že za vypínání iPhonu v zimě může baterie. Kalifornský gigant u všech svých zařízení využívá Li-Ion baterie, stejně jako naprostá většina ostatních výrobců přenosných zařízení. Tento typ baterií má celou řadu výhod – primárně jsou velmi spolehlivé a můžeme je rychle nabíjet, což je v dnešní době velmi důležité. Je tady ale i jedna hlavní nevýhoda, kterou je provozní teplota baterie. Samotný Apple uvádí, že optimální teplotní zóna pro využívání iPhonu, iPadu, iPodu a Apple Watch, potažmo jejich baterií, je od 0 °C do 35 °C. I mimo tohle rozmezí vám mohou zařízení fungovat, existuje ale právě velké riziko selhání baterie a následného vypnutí zařízení.

Selhání baterie Z předchozí stránky vyplývá jednoduché ponaučení. Pokud chcete, aby se váš iPhone v zimě nevypínal, tak jej udržujte v optimální teplotní zóně, tedy od 0 °C do 35 °C. A za jakého důvodu vlastně může baterie selhat? V případě, že vás iPhone vystavíte na dlouhou dobu příliš nízké teplotě, tak v útrobách jeho baterie začne vzrůstat vnitřní odpor, který zapříčiní snižování kapacity baterie. Udává se, že v -18 °C kapacita Li-Ion baterie může klesnou až o polovinu, a poté o dalších 15 % každou hodinu, kterou je vystavována nízké teplotě. S tímto se pojí také nepravdivé údaje, které může mimo optimální teplotní zónu vyobrazovat ukazatel baterie v pravém horním rohu displeje. iPhone si tak může třeba myslet, že došlo k vybití baterie, a tak se zařízení vypne i přesto, že ve skutečnosti může být baterie klidně plně nabitá. Platí ale, že čím je baterie méně nabitá, tak tím náchylnější na teplotu je. Nejčastěji se s největšími problémy setkáváme zhruba od 30 %, jelikož zmíněný měřič nabití baterie může mít mimo optimální zónu odchylku právě až 30 %.

Jak tomu předejít a co dělat? Je každopádně naprosto pochopitelné, že mnoho z nás baterii iPhonu tak jako tak teplotám mimo optimální zónu vystaví, například při procházkách či sportování v zimě. Ve skutečnosti to není tak úplně velký problém, ale je zkrátka nutné počítat s tím, že zařízení nemusí fungovat úplně ideálně. Pokud však chcete minimalizovat riziko vypnutí, tak iPhone noste třeba v náprsní kapse pod bundou, popřípadě v jiné kapse, která je v přímém styku s vaším tělem. V případě, že už se ocitnete v situaci, kdy se váš iPhone vlivem nízké teploty vypne, tak je nutné, abyste ho pro opětovné zapnutí zahřáli. To docílíte buď právě vložením pod bundu, anebo jsem osobně nejčastěji využíval výdechy topení v autě, u kterých stačí iPhone chvíli podržet. Dřív nebo později, až bude provozní teplota v pořádku, zase znova naskočí, a to se správným ukazatelem nabití. Pokud k zapnutí nedojde, tak iPhone jednoduše připojte k nabíječce a dodejte mu trochu šťávy.