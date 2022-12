Mise Artemis I se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Loď Orion během svého průletu kolem Měsíce natočila skvělé video. Můžete ho vidět pod odstavcem.

Video from @NASA_Orion on #Artemis1 flight day 20, Dec. 5, 2022, during its return powered flyby of the Moon. The rayed crater seen on the left beyond the solar array is Kepler. pic.twitter.com/8tBGhY2Tyr

— Jason Major (@JPMajor) December 6, 2022