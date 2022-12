Rockstar se i nadále stará o GTA 5. V prosinci totiž dorazí do této hry ray-tracing. Má to ale háček. Grafického zlepšení se dočká totiž pouze GTA Online, a to na Playstationu 5 a Xboxu Series X. Údajně se ale má pracovat i na verzi pro PC. Časem by se ray-tracing mohl podívat taktéž do singleplayeru.