Vánoční tipy pro rok 2022: Nadělte iPhone za pohádkové ceny

Komerční sdělení: Vánoce se nezadržitelně blíží. Pokud máte v plánu někoho obdarovat novým iPhonem a hledáte, kde byste jej mohli sehnat za nejlepší cenu, pak je tento článek přímo pro vás. Stále se ale nabízí poměrně důležitá otázka. Který model vybrat a podle čeho se řídit? Přesně na to si nyní společně posvítíme. Celkově totiž pro vás máme hned 6 povedených tipů,které nyní pořídíte s parádními slevami.

Pokud chcete za málo peněz, hodně muziky, pak je ideálním řešením iPhone 8. Přestože jde o starší model, tak díky výkonnému čipsetu A11 Bionic rozhodně nezaostává, ba naopak. Hravě si poradí se všemi úlohami a nechybí mu ani podpora nejnovějšího operačního systému iOS 16. V čem ale naopak tento model zcela dominuje, je pro přítomnost velice oblíbeného modulu Touch ID s čtečkou otisků prstů. To vše ještě skvěle doplňuje povedený design, kvalitní 4,7“ displej s technologií 3D Touch, kvalitní fotoaparát a podpora pro rychlé a bezdrátové nabíjení.

iPhone 11

iPhone 11 se řadí mezi nejoblíbenější jablečné telefony vůbec. Dokonale totiž kombinuje velký 6,1“ displej, nadčasový výkon a dechberoucí výdrž baterie, což je přesně to, co jablíčkáři chtějí. O bezchybný chod tohoto modelu se konkrétně stará čipset A13 Bionic, přičemž zabezpečení má na starost Face ID neboli technologie pro 3D sken obličeje. Když k tomu ještě přidáte kvalitní fotoaparát s dvojicí objektivů (širokoúhlý + ultraširokoúhlý), odolnost vůči prachu a vodě dle krytí IP68 a podporu pro eSIM, získáte parádní telefon, který má rozhodně co nabídnout.

iPhone 11 zakoupíte od 9 990 Kč zde