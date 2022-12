Microsoft chystá mobilní superaplikaci, má ohrozit Apple i Google

Představte si superaplikaci, která by vám umožňovala chatovat či volat s přáteli, procházet internet, nakupovat, hrát hry a další řadu věcí, které jinak řešíte skrze samostatné aplikace. Že se jedná o zajímavou vizi? Pak se máte na co těšit. Přesně s touto myšlenkou si totiž pohrává Microsoft, který na přesně takové superaplikaci začal pracovat.

Zelenou vývoji superaplikace nabízející celou řadu různých funkcí dal samotný ředitel Microsoftu Satya Nadella s tím, že integrován má být Bing, Microsoft Teams a Outlook coby tři klíčové pilíře, na kterých má být postaven zbytek aplikace. Celý vývoj je nicméně podle dostupných informací zatím na úplném začátku a je tedy velkou otázkou, jak rychle se dočkáme prvních výsledků těchto snah Microsoftu. Co je však jasné již nyní, je to, že se z jeho strany jedná do jisté míry o jakousi snahu ohrozit v současnosti výsostné postavení Applu a Googlu na softwarovém mobilním trhu. O to se ostatně pokusil již před lety skrze své Windows Phone, avšak s příliš velkým pochopením ze strany uživatelů se nesetkal a celý projekt musel proto nakonec odpískat a s výrobou a vývojem telefonů se tak rozloučit. Nyní na to ale jde evidentně zcela jinak a pokud se mu aplikace podaří vytvořit vskutku nápaditě, pak není vyloučeno, že našel konečně cestu, jak se na mobilním trhu zapsat zlatým písmem.